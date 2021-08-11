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11 августа, 2021
 
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Звезды сериала "Друзья" Энистон и Швиммер закрутили роман – СМИ

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Энистон дважды была замужем
Энистон дважды была замужем
Фото: ЕРА

Звезда американского сериала "Друзья", 52-летняя американская певица Дженнифер Энистон закрутила роман с коллегой по съемочной площадке, 54-летним актером Дэвидом Швиммером. Об этом со ссылкой на осведомленные источники в окружении знаменитостей 10 августа сообщил британский таблоид Closer.

По словам источника, пара сблизилась во время съемок специального выпуска, посвященного 25-летию сериала "Друзья". Они якобы сперва начали переписываться, а затем вместе проводили вечера в доме актрисы. В публикации сообщается, что в июле Швиммер вылетел из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, чтобы встретиться с Энистон.

Представили артистов слухи об их романе пока не комментировали.

Контекст:

Энистон получила известность как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале "Друзья". Швиммер сыграл в этом проекте роль Росса Гиллара. 12 апреля 2021 года в США завершились съемки нового эпизода этого сериала. На съемочной площадке был задействован тот же актерский состав, который снимался в предыдущих сериях.

Энистон была замужем дважды. Ее первым супругом стал американский актер Брэд Питт. Они развелись в октябре 2005 года после пяти лет брака из-за измены Питта. В 2015 году Энистон вышла замуж за американского актера Джастина Теру. Второй брак актрисы распался через три года.

После развода Энистон не афиширует личную жизнь, но американские СМИ писали, что она некоторое время встречалась с музыкантом Адамом Дьюрицем, а после с актером Тейтом Донованом.

Швиммер был женат на фотографе Зоуи Бакман. В браке у пары родилась дочь Клео (2011). Супруги расстались в 2017 году. В 2021 году актер признался, что во время съемок сериала был влюблен в Энистон.

Теги: любовь, Дженнифер Энистон, актриса, Дэвид Швиммер
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