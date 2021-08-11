Звезды сериала "Друзья" Энистон и Швиммер закрутили роман – СМИ

По словам источника, пара сблизилась во время съемок специального выпуска, посвященного 25-летию сериала "Друзья". Они якобы сперва начали переписываться, а затем вместе проводили вечера в доме актрисы. В публикации сообщается, что в июле Швиммер вылетел из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, чтобы встретиться с Энистон.

Представили артистов слухи об их романе пока не комментировали.