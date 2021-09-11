Энистон расплакалась на ток-шоу Дедженерес. Видео

Энистон когда-то была первой гостьей на шоу Дедженерес. Теперь же, когда она стала гостей последнего сезона шоу, актриса не смогла сдержать слез.

"Какого черта? Этот момент не должен быть таким эмоциональным. Оно (шоу) же еще не заканчивается. Меня не было в этой студии около двух лет, и я не шучу. В последний раз я была здесь в качестве ведущей шоу", – говорит Энистон.

Эпизод с Энистон выйдет в эфир 14 сентября.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow)