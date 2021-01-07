Переболевшая COVID-19 Дедженерес была замечена в Калифорнии на прогулке со своей избранницей. Фото

Во время прогулки американская ведущая Эллен Дедженерес, которая в декабре 2020 года переболела COVID-19, и ее партнерша – автралийско-американская актриса Порша де Росси держались за руки и обнимались.

Дедженерес и де Росси зарегистрировали брак в 2018 году Фото: portiaderossi / Instagram

Американская ведущая Эллен Дедженерес, переболевшая в декабре COVID-19, в начале января была замечена на прогулке в Монтесито (Калифорния) в компании своей партнерши – австралийско-американской актрисы Порши де Росси. Фотографии семейной пары 6 января обнародовало издание Daily Mail.

Ведущая и актриса были в защитных масках, держались за руки и обнимались.

Дедженерес родилась в 1958 году. Она многократная обладательница премий "Эмми" за авторское "Шоу Эллен Дедженерес". В 2007-м и 2014 годах была ведущей церемонии "Оскар".

В 1997 году Дедженерес в эфире шоу американской ведущей Опры Уинфри заявила, что является лесбиянкой. С 2004-го Дедженерес состоит в отношениях с де Росси. В августе 2018 года Дедженерес и де Росси зарегистрировали брак. Дедженерес старше партнерши на 15 лет.

10 декабря Дедженерес заявила, что заразилась коронавирусом. Спустя неделю ведущая сообщила, что чувствует себя хорошо.