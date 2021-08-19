63-летняя Дедженерес показала тренировку с питомцем на балансировочной подушке

Во время тренировке на ее животе сидит маленькая собака.

"Пытаюсь потерять эту собаку", – подписала ролик Дедженерес.

Контекст:

Дедженерес родилась в 1958 году. Она многократная обладательница премий "Эмми" за авторское "Шоу Эллен Дедженерес". 12 мая 2021 года Дедженерес заявила, что покидает проект после 19-го сезона, премьера которого запланирована на осень 2021 года.

В 1997 году Дедженерес в эфире шоу американской ведущей Опры Уинфри заявила, что является лесбиянкой. С 2004-го Дедженерес состоит в отношениях с Порши де Росси. В августе 2018 года Дедженерес и де Росси зарегистрировали брак. Дедженерес старше партнерши на 15 лет.