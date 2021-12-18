"Мне всего 18, и я не смогу это повторить". 52-летняя Энистон показала растяжку во время тренировки

Во второй части видео упражнение с растяжкой за Энистон повторяет анимационный герой – собака Clydeo.

Публикация 52-летней актрисы собрала около 2 млн лайков.

"Мэм, мне всего 18, и я не могу этого повторить", – написала leticiadelucia.

"Как ты можешь быть такой идеальной?" – спросила isapereirafernandes.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)