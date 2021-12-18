Бульвар Шоубиз
 
18 декабря, 2021
 
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"Мне всего 18, и я не смогу это повторить". 52-летняя Энистон показала растяжку во время тренировки

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Видео тренировки Энистон собрало около 2 млн лайков
Видео тренировки Энистон собрало около 2 млн лайков
Фото: faniston_da_jenaniston / Instagram

Американская актриса Дженнифер Энистон 17 декабря на своей странице в Instagram опубликовала видео, сделанное во время домашней тренировки. В кадре она опирается рукой на блок и поднимает вверх правую ногу, демонстрируя растяжку.

Во второй части видео упражнение с растяжкой за Энистон повторяет анимационный герой – собака Clydeo.

Публикация 52-летней актрисы собрала около 2 млн лайков.

"Мэм, мне всего 18, и я не могу этого повторить", – написала leticiadelucia.

"Как ты можешь быть такой идеальной?" – спросила isapereirafernandes.

Контекст:

Дженнифер Энистон родилась 11 февраля 1969 года в Лос-Анджелесе.

Она стала широко известной после выхода на экран комедийного сериала "Друзья". С 1994-го по 2004 год вышло 10 сезонов проекта.

В 2000 году Энистон вышла замуж за американского актера Брэда Питта. В 2005 году пара развелась.

В 2011 году Энистон начала встречаться с американским актером Джастином Теру, с которым познакомилась на съемках фильма "Жажда странствий". В августе 2012 года пара обручилась, а в ночь с 5-го на 6 августа 2015-го они поженились. В феврале 2018 года Энистон и Теру объявили о расставании.

15 октября 2019 года Энистон зарегистрировалась в Instagram и установила рекорд. На ее страницу подписалось более миллиона пользователей всего за пять часов и 16 минут.

Теги: видео, собаки, растяжка, Дженнифер Энистон, актриса, тренировка
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