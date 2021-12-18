"Мне всего 18, и я не смогу это повторить". 52-летняя Энистон показала растяжку во время тренировки

Во второй части видео упражнение с растяжкой за Энистон повторяет анимационный герой – собака Clydeo.
Публикация 52-летней актрисы собрала около 2 млн лайков.
"Мэм, мне всего 18, и я не могу этого повторить", – написала leticiadelucia.
"Как ты можешь быть такой идеальной?" – спросила isapereirafernandes.
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Дженнифер Энистон родилась 11 февраля 1969 года в Лос-Анджелесе.
Она стала широко известной после выхода на экран комедийного сериала "Друзья". С 1994-го по 2004 год вышло 10 сезонов проекта.
В 2000 году Энистон вышла замуж за американского актера Брэда Питта. В 2005 году пара развелась.
В 2011 году Энистон начала встречаться с американским актером Джастином Теру, с которым познакомилась на съемках фильма "Жажда странствий". В августе 2012 года пара обручилась, а в ночь с 5-го на 6 августа 2015-го они поженились. В феврале 2018 года Энистон и Теру объявили о расставании.
15 октября 2019 года Энистон зарегистрировалась в Instagram и установила рекорд. На ее страницу подписалось более миллиона пользователей всего за пять часов и 16 минут.