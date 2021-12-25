Бульвар Шоубиз
 
25 декабря, 2021
 
Новости

52-летняя Лопес показала, как выглядит без макияжа. Это видео уже посмотрели 2 млн раз

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В кадре Лопес рекламирует очищающее и тонизирующее средство своего косметического бренда
В кадре Лопес рекламирует очищающее и тонизирующее средство своего косметического бренда
Фото: jlo / Instagram

52-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес 25 декабря на странице в Instagram опубликовала видео, на котором запечатлена без макияжа.

В кадре Лопес показывает, каким средством своего бренда она подготавливает кожу к нанесению декоративной косметики.

Видео певицы подписчики посмотрели около 2 млн раз.

"Ты выглядишь потрясающе", – написала gae.baejen.

"Красота без макияжа", – прокомментировал moe.katerji.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году сосредоточилась на актерской карьере, исполнив главную роль в фильме "Селена". За эту работу ее номинировали на кинопремию "Золотой глобус".

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году с альбомом On The 6. В дискографии Лопес восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина "Стриптизерши".

В браке с американским певцом Марком Энтони 7 ноября 2007 года Лопес родила сына Максимиллиана Дэвида и дочь Эмму Мэрибел.

Теги: Дженнифер Лопес, бренд, актриса, певица, макияж, косметика
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"На равных началах с мужчинами". Что нужно знать о воинском учете для украинских женщин
"На равных началах с мужчинами". Что нужно знать о воинском учете для украинских женщин
Алина ГРЕЧАНАЯ
Любовь вместо избранности. Обзор фильма "Матрица: Воскрешение"
Любовь вместо избранности. Обзор фильма "Матрица: Воскрешение"
Ольга БЕРЕЗЮК
Стыд вселенского масштаба или большая борьба за ключевую должность? Что не так с конкурсом на должность главы САП
Стыд вселенского масштаба или большая борьба за ключевую должность? Что не так с конкурсом на должность главы САП
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Руслана презентовала клип на колыбельную "Ходить Сон", снятый в Карпатах
  Руслана презентовала клип на колыбельную "Ходить Сон", снятый в Карпатах
"Или лифчик наденьте, или крестик снимите". Сеть шокировали фото незнакомки, сопровождавшей украинского замминистра
"Или лифчик наденьте, или крестик снимите". Сеть шокировали фото незнакомки, сопровождавшей украинского замминистра
52-летняя Лопес показала, как выглядит без макияжа. Это видео уже посмотрели 2 млн раз
52-летняя Лопес показала, как выглядит без макияжа. Это видео уже посмотрели 2 млн раз
"В этом году я старалась не снимать одежду". 63-летняя Мадонна опять снялась топлес и показала ягодицы
"В этом году я старалась не снимать одежду". 63-летняя Мадонна опять снялась топлес и показала ягодицы
"Красивая грудь", "Ты чего такие фоточки от всех прятала?" Звезда ситкома "Танька і Володька" позировала в наряде-бюстье
"Красивая грудь", "Ты чего такие фоточки от всех прятала?" Звезда ситкома "Танька і Володька" позировала в наряде-бюстье
"Такие красивые", "Волшебство". Звезда "Великолепного века" Узерли показала новые фото подросших дочерей
"Такие красивые", "Волшебство". Звезда "Великолепного века" Узерли показала новые фото подросших дочерей
"Разведенец с прицепом". Нардеп от "Слуги народа" Юраш сообщил о разводе
"Разведенец с прицепом". Нардеп от "Слуги народа" Юраш сообщил о разводе
"Жаркая фотка", "Господи, какая красивая". Каменских в кожаном мини-платье показала голые бедра
"Жаркая фотка", "Господи, какая красивая". Каменских в кожаном мини-платье показала голые бедра
"К сексу готова", "Морда, как оладушек, расплылась". "Трансгендерная Барби" Алвес развела ноги и показала ягодицы
"К сексу готова", "Морда, как оладушек, расплылась". "Трансгендерная Барби" Алвес развела ноги и показала ягодицы
"Обалдеть", "Пожар в моем сердце". Тимошенко в платье-вышиванке поздравила подписчиков с праздниками
"Обалдеть", "Пожар в моем сердце". Тимошенко в платье-вышиванке поздравила подписчиков с праздниками
"Не хватает папы". 47-летняя Наталья Кличко показала семейную рождественскую открытку без мужа
"Не хватает папы". 47-летняя Наталья Кличко показала семейную рождественскую открытку без мужа
"Пописала под елочку и беги домой". Волочкова оголила живот и поздравила подписчиков с Рождеством, допустив ошибку
"Пописала под елочку – и беги домой". Волочкова оголила живот и поздравила подписчиков с Рождеством, допустив ошибку
"Ой, извини, Адель!" Виктория Бекхэм умилила сеть рождественским домашним видео с мужем
"Ой, извини, Адель!" Виктория Бекхэм умилила сеть рождественским домашним видео с мужем
"Мое вдохновение, моя мотивация". Рики Мартин показал подросшую дочь в день ее рождения
"Мое вдохновение, моя мотивация". Рики Мартин показал подросшую дочь в день ее рождения
Фронтмен группы Måneskin снялся полностью голым, надев только шапку Санта-Клауса
Фронтмен группы Måneskin снялся полностью голым, надев только шапку Санта-Клауса
Герцогиня Кембриджская публично сыграла на фортепиано во время благотворительного концерта
Герцогиня Кембриджская публично сыграла на фортепиано во время благотворительного концерта
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS