52-летняя Лопес показала, как выглядит без макияжа. Это видео уже посмотрели 2 млн раз

В кадре Лопес показывает, каким средством своего бренда она подготавливает кожу к нанесению декоративной косметики.

Видео певицы подписчики посмотрели около 2 млн раз.

"Ты выглядишь потрясающе", – написала gae.baejen.

"Красота без макияжа", – прокомментировал moe.katerji.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году сосредоточилась на актерской карьере, исполнив главную роль в фильме "Селена". За эту работу ее номинировали на кинопремию "Золотой глобус".

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году с альбомом On The 6. В дискографии Лопес восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина "Стриптизерши".

В браке с американским певцом Марком Энтони 7 ноября 2007 года Лопес родила сына Максимиллиана Дэвида и дочь Эмму Мэрибел.