Бульвар Шоубиз
 
14 апреля, 2023
 
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Каменских впервые высказалась о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру

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Каменских: Мы с Лешей всегда делали карьеру своим талантом и трудом. Кто-то делает это иначе
Каменских: Мы с Лешей всегда делали карьеру своим талантом и трудом. Кто-то делает это иначе
Фото: potupinastyaf / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 14 апреля в эфире канала "1+1 Україна" впервые прокомментировала заявление проживающей сейчас в США украинской певицы Gip C, которая обвинила ее мужа, украинского рэпера Потапа в склонении к интиму в обмен на карьеру.

Каменских отметила, что Gip C пытается построить сольную карьеру за счет чужой славы.

"Мы с Лешей всегда делали карьеру своим талантом и трудом. Кто-то делает это иначе, пытаясь за счет чужого имени, чужой славы сделать себе пиар. Могу разочаровать этих людей, так как в перспективе результат будет очень маленьким, потому что чем-то это надо будет подкреплять и все равно надо будет трудиться", – заявила артистка.

Она отметила, что имя себе "надо делать самостоятельно".

Что известно о Gip C

Gip C родилась в Мариуполе. В прошлом была участницей украинской группы NZK, которую продюсировал Потап. Тогда она выступала под псевдонимом Женя Гордая (настоящая фамилия певицы – Горбань).

В 2019 году группа принимала участие в шоу "Х-фактор" на СТБ с песней "На Даху Я", текст которой написал Потап. Коллектив тогда получил четыре "да" от судей и прошел дальше. 

В настоящее время Евгения Горбань живет в США и строит карьеру под псевдонимом Gip C. 

В марте 2023 года артистка заявила, что во время работы в группе Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе"Я предполагаю, что конкретно меня взяли, потому что что-то чесалось в штанах. Как иначе объяснить наши "великие" разговоры в нерабочее время ночью с лысым Алешей, мне непонятно. Он мне говорит: "Я тебя хочу на заднем сиденье, чтобы ноги вот так были". Я говорю: "Это прямо пропорционально моей будущей карьере в группе?" Он говорит: "Прямо перпендикулярно", – рассказала артистка.

Заявление прозвучало за два дня до премьеры ее нового трека, в котором также упоминаются Потап и его жена. Песню артистка записала на русском языке.

Вскоре после этого появились слухи о якобы разводе Каменских и Потапа. Инициатором слухов стал украинский блогер Богдан Беспалов. 30 марта он записал ролик, в котором, ссылаясь на якобы информацию, полученную от людей из окружения артистов, заявил, что пара разводится.

31 марта Потап опроверг слова блогера. При этом высказывание своей бывшей подопечной он ни опровергать, ни подтверждать не стал. 

7 апреля Каменских заявила, что она не разводится с мужем.

Контекст:

Потап и Каменских живут в браке с 2019 года. Gip C была на их свадьбе. Слухи о разводе пары появились в 2022 году после того, как артисты вернулись в Украину и перестали вместе появляться на публике. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Настя Каменских, Потап, Алексей Потапенко, Gip C
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