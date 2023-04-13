В старой куртке и снова без Потапа. Каменских после жалоб на лишний вес вышла на пробежку

"Я наконец-то постепенно возобновляю свой спортивный режим", – написала артистка. Ранее Каменских говорила, что набрала лишний вес и намерена с ним бороться.

Скриншот: kamenskux / Instagram

После пробежки певица написала в Instagram, что начала позволять себе побыть наедине, чтобы заняться спортом. Она также разместила несколько селфи, на которых запечатлена в костюме для бега.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Певица вышла на пробежку в той же куртке, в которой занималась бегом еще в 2019 году.

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В то время вместе с ней на пробежки выходил муж, украинский рэпер Потап. Певица часто выкладывала совместные фото в сеть.

Сейчас Каменских не публикует семейных снимков, а в частной переписке с журналистами, обсуждая мужа, заявила, что они не вместе. Переписка была обнародована на фоне слухов о разводе пары, которые они с Потапом опровергают.

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