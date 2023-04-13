Бульвар Шоубиз
 
13 апреля, 2023
 
Новости

В старой куртке и снова без Потапа. Каменских после жалоб на лишний вес вышла на пробежку

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Ранее Потап и Каменских занимались спортом вместе
Ранее Потап и Каменских занимались спортом вместе
Фото: nksport_for_you / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 13 апреля разместила в Instagram Stories ролик, который сняла во время утренней пробежки.

"Я наконец-то постепенно возобновляю свой спортивный режим", – написала артистка. Ранее Каменских говорила, что набрала лишний вес и намерена с ним бороться.

Скриншот: kamenskux / Instagram
Скриншот: kamenskux / Instagram

После пробежки певица написала в Instagram, что начала позволять себе побыть наедине, чтобы заняться спортом. Она также разместила несколько селфи, на которых запечатлена в костюме для бега. 

Певица вышла на пробежку в той же куртке, в которой занималась бегом еще в 2019 году.

В то время вместе с ней на пробежки выходил муж, украинский рэпер Потап. Певица часто выкладывала совместные фото в сеть.

Сейчас Каменских не публикует семейных снимков, а в частной переписке с журналистами, обсуждая мужа, заявила, что они не вместе. Переписка была обнародована на фоне слухов о разводе пары, которые они с Потапом опровергают.

Контекст:

Потап и Каменских живут в браке с 2019 года. Слухи о разводе пары появились в 2022 году, после того, как артисты вернулись в Украину и перестали вместе появляться на публике. Ни Каменских, ни Потап не реагировали  на вопросы поклонников.

В марте 2023 года бывшая подопечная Потапа, украинская певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе

Вскоре после этого появились слухи о якобы разводе Каменских и Потапа. Инициатором слухов стал украинский блогер Богдан Беспалов. 31 марта Потап опроверг слова блогера. При этом слова своей бывшей подопечной он ни опровергать, ни подтверждать не стал.

7 апреля Каменских заявила, что она не разводится с мужем.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: спорт, Настя Каменских, Потап, Алексей Потапенко
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