62-летний Комаровский: Что бы я выбрал для расслабления? Еду, алкоголь и секс

Комаровский признался, что любит пирожки с вишней Скриншот: У ЛІЖКУ / YouTube

"Что бы вы выбрали для расслабления?" – спросила у 62-летнего Комаровского журналистка, предложив на выбор еду, алкоголь и секс.

"Еду, алкоголь и секс. А зачем [что-то выбирать]?" – ответил доктор.

Он отметил, что его любимой едой являются пирожки с вишней, а из алкоголя отдает предпочтение виски Johnnie Walker Blue Label.

"О другом не буду спрашивать", – завершила тему журналистка.