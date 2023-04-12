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12 апреля, 2023
 
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62-летний Комаровский: Что бы я выбрал для расслабления? Еду, алкоголь и секс

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Комаровский признался, что любит пирожки с вишней
Комаровский признался, что любит пирожки с вишней
Скриншот: У ЛІЖКУ / YouTube

Украинский педиатр Евгений Комаровский в интервью, которое 9 апреля вышло на YouTube-канале "В ліжку", рассказал, какие антидепрессанты использовал бы для расслабления.

"Что бы вы выбрали для расслабления?" – спросила у 62-летнего Комаровского журналистка, предложив на выбор еду, алкоголь и секс.

"Еду, алкоголь и секс. А зачем [что-то выбирать]?" – ответил доктор.

Он отметил, что его любимой едой являются пирожки с вишней, а из алкоголя отдает предпочтение виски Johnnie Walker Blue Label.

"О другом не буду спрашивать", – завершила тему журналистка.

Контекст:

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год Комаровский был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.

Комаровский женат. У него есть два сына и трое внуков.

После полномасштабного вторжения РФ 61-летний доктор остался в Украине.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Евгений Комаровский
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