62-летний Комаровский: Что бы я выбрал для расслабления? Еду, алкоголь и секс

"Что бы вы выбрали для расслабления?" – спросила у 62-летнего Комаровского журналистка, предложив на выбор еду, алкоголь и секс.
"Еду, алкоголь и секс. А зачем [что-то выбирать]?" – ответил доктор.
Он отметил, что его любимой едой являются пирожки с вишней, а из алкоголя отдает предпочтение виски Johnnie Walker Blue Label.
"О другом не буду спрашивать", – завершила тему журналистка.
Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.
С 1991-го по 2000 год Комаровский был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.
Комаровский женат. У него есть два сына и трое внуков.
После полномасштабного вторжения РФ 61-летний доктор остался в Украине.