45-летняя Камалия сообщила о разводе с 67-летним мужем после 20 лет брака и рассказала о конфликте с ним

"С тяжелым сердцем мы продвигаемся вперед порознь. Мы настоящие люди, с реальной жизнью, с настоящими семьями, друзьями и коллегами. Мы работали над нашими проблемами в течение последнего года, и пришли к выводу, что больше не будем партнерами в браке, – написала 45-летняя певица. – Уверяю вас, в будущем мы покажем, как идеальная семья должна продолжать жить в любви и согласии даже после распада".

Днем ранее в эфире канала "1+1 Україна" вышло интервью Камалии, в котором она рассказала о конфликте с дочерью своего мужа от предыдущих отношений.

По словам певицы, после полномасштабного российского вторжения в Украину, этот конфликт усилился еще больше, так как бывшая избранница Захура является россиянкой.

Камалия призналась, что ее 67-летний муж в этом конфликте встал на сторону дочери. Певица сочла это оскорбительным и призналась, что переживания отразились на ее здоровье.

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