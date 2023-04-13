На Пугачеву в России написали донос в Генпрокуратуру. Его автор ранее писал донос на Ахеджакову

Сообщается, что автором доноса является Виталий Бородин, который представлен как глава федерального проекта безопасности и борьбы с коррупцией. Бородин также является автором доноса на российскую актрису Лию Ахеджакову.
Бородин в своем доносе пожаловался, что Пугачева, которая живет в Израиле, критикует российское полномасштабное вторжение в Украину, поддерживает российских коллег, которые так же, как и она, выехали из РФ, а также финансово помогает украинцам.
Автор доноса утверждает, что якобы установил "иностранное финансирование деятельности Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами".
Пугачева не комментировала заявление доносчика.
Пугачева после того, как ее муж, российский шоумен Максим Галкин осудил нападение РФ на Украину, переехала вместе с детьми в Израиль. В РФ, реагируя на ее отъезд, организовали травлю артистки.
18 сентября 2022 года Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину.
Артистка все это время воздерживается от публичных заявлений в поддержку Украины. В то же время ее супруг на своих концертах высмеивает российских пропагандистов.