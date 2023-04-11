В России написали на Ахеджакову донос в Генпрокуратуру

В публикации отмечается, что автором доноса является Виталий Бородин, который представлен как глава федерального проекта безопасности и борьбы с коррупцией.
В своем заявлении он требует возбудить в отношении Ахеджаковой уголовное дело за "государственную измену" и "дискредитацию" российской армии, а также просит лишить актрису государственных наград и званий.
Автор доноса заявил, что Ахеджакова критикует власть страны-оккупанта за нападение на Украину и финансирует ВСУ.
Актриса пока что не отреагировала на этот донос.
Ахеджакова весной 2015 года заявила, что после аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе больше нельзя говорить, что украинцы и россияне – братские народы, а летом 2016-го сообщила, что не будет выступать в аннексированном Россией Крыму.
Осенью 2019 года она осудила политику Кремля в отношении крымских татар, спустя год высказывалась в поддержку протестов в Беларуси, а в начале 2021-го осудила действия силовиков во время протестов в России.
Ахеджакова неоднократно выступала против нападения РФ на Украину. 30 января 2022 года она подписала письмо "Лишь бы не было войны!", в котором высказалась против нападения РФ.
В марте 2022 года актриса заявила, что не простит России нападение на Украину. "Говорить надо. Ребятки, не молчите. Все равно нам хана", – заявила она.
В начале февраля 2023 года руководство "Современника" исключило из репертуара единственный спектакль с ее участием – "Игра в джин". Актрисе заявили, что это произошло "по требованию разгневанных каких-то людей". 10 марта Ахеджакова написала заявление об увольнении по собственному желанию.