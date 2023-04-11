В России написали на Ахеджакову донос в Генпрокуратуру

В публикации отмечается, что автором доноса является Виталий Бородин, который представлен как глава федерального проекта безопасности и борьбы с коррупцией.

В своем заявлении он требует возбудить в отношении Ахеджаковой уголовное дело за "государственную измену" и "дискредитацию" российской армии, а также просит лишить актрису государственных наград и званий.

Автор доноса заявил, что Ахеджакова критикует власть страны-оккупанта за нападение на Украину и финансирует ВСУ.

Актриса пока что не отреагировала на этот донос.