Как изменилась Пугачева за последние 10 лет. Фото до и после

На фото Пугачева изображена со своими детьми – двойняшками Лизой и Гарри, которых 18 сентября 2013 года паре родила суррогатная мать.
Галкин не уточнил, когда именно были сделаны снимки, но дети на фото выглядят не старше одного года.
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А так певица выглядит сейчас. Этот снимок Галкин опубликовал в начале лета 2022 года. За последний год артистка кардинально не изменилась внешне.
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Галкин и Пугачева оформили отношения 23 декабря 2011 года.
Пугачева после того, как Галкин осудил нападение РФ на Украину, переехала вместе с детьми в Израиль. В РФ после этого организовали травлю артистки.
Певица публично не выступала против полномасштабного вторжения РФ в Украину. Галкин на своих концертах за рубежом высмеивает российских пропагандистов.