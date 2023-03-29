Бульвар Шоубиз
 
29 марта, 2023
 
Новости

Как изменилась Пугачева за последние 10 лет. Фото до и после

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пугачева вышла замуж за Галкина в 2011 году
Пугачева вышла замуж за Галкина в 2011 году
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин 28 марта разместил в Instagram архивные снимки своей жены, российской певицы Аллы Пугачевой.

На фото Пугачева изображена со своими детьми – двойняшками Лизой и Гарри, которых 18 сентября 2013 года паре родила суррогатная мать. 

Галкин не уточнил, когда именно были сделаны снимки, но дети на фото выглядят не старше одного года.

А так певица выглядит сейчас. Этот снимок Галкин опубликовал в начале лета 2022 года. За последний год артистка кардинально не изменилась внешне.

Контекст:

Галкин и Пугачева оформили отношения 23 декабря 2011 года. 

Пугачева после того, как Галкин осудил нападение РФ на Украину, переехала вместе с детьми в Израиль. В РФ после этого организовали травлю артистки.

Певица публично не выступала против полномасштабного вторжения РФ в Украину. Галкин на своих концертах за рубежом высмеивает российских пропагандистов.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Алла Пугачева, Израиль, дети, Максим Галкин, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Ларина: 24 февраля 2022 года я проснулась, посмотрела новости и закричала: "Война! Он это сделал, сволочь!" Я понимала, что жизнь рухнула
  Ларина: 24 февраля 2022 года я проснулась, посмотрела новости и закричала: "Война! Он это сделал, сволочь!" Я понимала, что жизнь рухнула
Дмитрий ГОРДОН
Ветеран Лелюх рассказал, как с побратимами создал аграрное предприятие в Полтавской области и как спасал бизнес после полномасштабного вторжения РФ
Ветеран Лелюх рассказал, как с побратимами создал аграрное предприятие в Полтавской области и как спасал бизнес после полномасштабного вторжения РФ
  Яценюк: Глашатай Путина Медведев после своих постов должен дописывать: "Полюби меня больше, Володенька"
  Яценюк: Глашатай Путина Медведев после своих постов должен дописывать: "Полюби меня больше, Володенька"
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Элементарное действие сохранит плоды свежими. Что сделать, чтобы бананы не чернели. Простой лайфхак
Элементарное действие сохранит плоды свежими. Что сделать, чтобы бананы не чернели. Простой лайфхак
Лубутен, Свитолина с Монфисом, князь Альбер II и другие. В Монако состоялся Бал роз. Фото
Лубутен, Свитолина с Монфисом, князь Альбер II и другие. В Монако состоялся Бал роз. Фото
Галина ГРИШИНА
Как изменилась Пугачева за последние 10 лет. Фото до и после
Как изменилась Пугачева за последние 10 лет. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов
Как сделать борщ красным. Четыре простых лайфхака от эксперта
Как сделать борщ красным. Четыре простых лайфхака от эксперта
Галина ГРИШИНА
В обязательном порядке. Что необходимо сделать на огороде в апреле
В обязательном порядке. Что необходимо сделать на огороде в апреле
Бывшая подопечная Потапа рассказала об угрозах. Ранее она заявила, что артист склонял ее к интиму
Бывшая подопечная Потапа рассказала об угрозах. Ранее она заявила, что артист склонял ее к интиму
Галина ГРИШИНА
Экс-супруг Ани Лорак высказался о России после заявления певицы, что между РФ и Украиной "конфликт"
Экс-супруг Ани Лорак высказался о России после заявления певицы, что между РФ и Украиной "конфликт"
Бывшая Остапчука рассказала, как ей "удается роскошно жить": Мужчины дарят подарки, приглашают в рестораны. Потому что я женщина с энергией
Бывшая Остапчука рассказала, как ей "удается роскошно жить": Мужчины дарят подарки, приглашают в рестораны. Потому что я женщина с энергией
Галина ГРИШИНА
"Подумала: "Не знаю, можно ли гадить во время бега, но я попробую". Женщина наложила в шорты во время марафона
"Подумала: "Не знаю, можно ли гадить во время бега, но я попробую". Женщина наложила в шорты во время марафона
Звезда "Карточного домика" Райт записала обращение в поддержку Украины. Видео
Звезда "Карточного домика" Райт записала обращение в поддержку Украины. Видео
Галина ГРИШИНА
Украинцы обсуждают, как Ани Лорак "работает под прикрытием в РФ" в пользу ВСУ: Радуется, когда видит предсмертные конвульсии российских солдат
Украинцы обсуждают, как Ани Лорак "работает под прикрытием в РФ" в пользу ВСУ: Радуется, когда видит предсмертные конвульсии российских солдат
Галина ГРИШИНА
Наггетсы с сыром. Рецепт домашнего приготовления
Наггетсы с сыром. Рецепт домашнего приготовления
Галина ГРИШИНА
Как ранней весной высадить розы, чтобы они прижились и не замерзли. Советы опытного садовода
Как ранней весной высадить розы, чтобы они прижились и не замерзли. Советы опытного садовода
Галина ГРИШИНА
"Из меня хотели сделать визуалку Ани Лорак". MamaRika призналась, что в прошлом получала "непристойные предложения от депутатов"
"Из меня хотели сделать визуалку Ани Лорак". MamaRika призналась, что в прошлом получала "непристойные предложения от депутатов"
Галина ГРИШИНА
Вайкуле: Кто начал войну? Путин! Больше ничего не надо говорить, он виноват
Вайкуле: Кто начал войну? Путин! Больше ничего не надо говорить, он виноват
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 