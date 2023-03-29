Как изменилась Пугачева за последние 10 лет. Фото до и после

Пугачева вышла замуж за Галкина в 2011 году Фото: maxgalkinru / Instagram

На фото Пугачева изображена со своими детьми – двойняшками Лизой и Гарри, которых 18 сентября 2013 года паре родила суррогатная мать.

Галкин не уточнил, когда именно были сделаны снимки, но дети на фото выглядят не старше одного года.

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А так певица выглядит сейчас. Этот снимок Галкин опубликовал в начале лета 2022 года. За последний год артистка кардинально не изменилась внешне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)