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17 апреля, 2023
 
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Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети

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Винник перестал появляться в публичном пространстве в апреле 2022 года
Винник перестал появляться в публичном пространстве в апреле 2022 года
Фото: Олег Винник/Той, хто співає душею / Facebook

Украинский певец Олег Винник впервые за последний год появился в Instagram для того, чтобы скрыть или удалить свой последний пост, который был опубликован 24 апреля 2022 года.

Об этом посте в свое время, в частности, упоминалось на сайте tochka.net. В публикации певец разместил фото пасок и крашанок и поздравил подписчиков с Пасхой. 

"Пусть Христово Воскресение принесет мир в нашу страну и наши души",  написал тогда артист.

Публикация за год собрала множество комментариев от подписчиков, которые интересовались причинами исчезновения артиста. 

Пост исчез накануне Пасхи, которую отмечали 16 апреля.

Скриншот: olegg.vynnyk / Instagram
Скриншот: olegg.vynnyk / Instagram

На данный момент последней публикацией на официальной странице Винника является пост, датированный 24 марта. Артист написал его спустя месяц после полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Месяц несокрушимости и самоотверженной священной борьбы. Месяц, который навсегда изменил нашу жизнь. Горжусь тобой, мой героический народ",  написал тогда Винник.

Контекст:

Винник перестал появляться в публичном пространстве в апреле 2022 года. На это первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина. В июне фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин предположил, что Винник, возможно, находится в Германии.

В июле адвокат Винника официально подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину. Она заявила, что Винника выехал в Германию на лечение.

Последнее свежее фото певца в декабре опубликовал в сети муж украинской певицы Оксаны Билозир, экс-директор Дворца "Украина" Роман Недзельский. Ранее он говорил, что певец помогает ВСУ с закупкой авто.

В январе 2023 года украинская ведущая Мила Еремеева подтвердила слова адвоката Винника, что его исчезновение связано с проблемами со здоровьем, но не уточнила, о чем идет речь.

Украинский ведущий Юрий Горбунов в апреле 2023 года признался, что разочарован исчезновением Винника.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Олег Винник, певец
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