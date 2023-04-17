Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети

Об этом посте в свое время, в частности, упоминалось на сайте tochka.net. В публикации певец разместил фото пасок и крашанок и поздравил подписчиков с Пасхой.
"Пусть Христово Воскресение принесет мир в нашу страну и наши души", – написал тогда артист.
Публикация за год собрала множество комментариев от подписчиков, которые интересовались причинами исчезновения артиста.
Пост исчез накануне Пасхи, которую отмечали 16 апреля.
На данный момент последней публикацией на официальной странице Винника является пост, датированный 24 марта. Артист написал его спустя месяц после полномасштабного российского вторжения в Украину.
"Месяц несокрушимости и самоотверженной священной борьбы. Месяц, который навсегда изменил нашу жизнь. Горжусь тобой, мой героический народ", – написал тогда Винник.
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Винник перестал появляться в публичном пространстве в апреле 2022 года. На это первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина. В июне фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин предположил, что Винник, возможно, находится в Германии.
В июле адвокат Винника официально подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину. Она заявила, что Винника выехал в Германию на лечение.
Последнее свежее фото певца в декабре опубликовал в сети муж украинской певицы Оксаны Билозир, экс-директор Дворца "Украина" Роман Недзельский. Ранее он говорил, что певец помогает ВСУ с закупкой авто.
В январе 2023 года украинская ведущая Мила Еремеева подтвердила слова адвоката Винника, что его исчезновение связано с проблемами со здоровьем, но не уточнила, о чем идет речь.
Украинский ведущий Юрий Горбунов в апреле 2023 года признался, что разочарован исчезновением Винника.