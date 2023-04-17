Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети

Винник перестал появляться в публичном пространстве в апреле 2022 года Фото: Олег Винник/Той, хто співає душею / Facebook

Об этом посте в свое время, в частности, упоминалось на сайте tochka.net. В публикации певец разместил фото пасок и крашанок и поздравил подписчиков с Пасхой.

"Пусть Христово Воскресение принесет мир в нашу страну и наши души", – написал тогда артист.

Публикация за год собрала множество комментариев от подписчиков, которые интересовались причинами исчезновения артиста.

Пост исчез накануне Пасхи, которую отмечали 16 апреля.

Скриншот: olegg.vynnyk / Instagram

На данный момент последней публикацией на официальной странице Винника является пост, датированный 24 марта. Артист написал его спустя месяц после полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Месяц несокрушимости и самоотверженной священной борьбы. Месяц, который навсегда изменил нашу жизнь. Горжусь тобой, мой героический народ", – написал тогда Винник.