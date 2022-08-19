"В воздухе витало предчувствие трагедии". Невестка Ротару рассказала об альбоме своего сына

Невестка Ротару заявила, что музыка ее сына укрепляет дух и пробуждает к созиданию Фото: sofiarotaru.official / Instagram

"Все мы столкнулись с явным, неприкрытым злом. Исчезли полутона… И все же наши души находят силу в вере, истине, любви! За это время весь мир чувствовал единение и был связан с независимой украинской душой! Верим, что после мук и боли мы в силах создавать... Мы находим в себе силы жить, дышать полной грудью, любить, видеть лучшее в людях и верить, всегда верить в победу света над тьмой!" – написала она.

Евдокименко отметила, что альбом "Портал" вышел 25 марта 2022 года.

"В воздухе давно витало предчувствие трагедии, автор Shmn дышит этим воздухом и на тонком уровне чувствует эти вибрации! Звучание наполнено тревогой, силой и независимостью! Ритм укрепляет дух, пробуждает к созиданию!" – отметила мать музыканта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Svitlana Evdokimenko (@svetika)

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