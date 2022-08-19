"В воздухе витало предчувствие трагедии". Невестка Ротару рассказала об альбоме своего сына

"Все мы столкнулись с явным, неприкрытым злом. Исчезли полутона… И все же наши души находят силу в вере, истине, любви! За это время весь мир чувствовал единение и был связан с независимой украинской душой! Верим, что после мук и боли мы в силах создавать... Мы находим в себе силы жить, дышать полной грудью, любить, видеть лучшее в людях и верить, всегда верить в победу света над тьмой!" – написала она.
Евдокименко отметила, что альбом "Портал" вышел 25 марта 2022 года.
"В воздухе давно витало предчувствие трагедии, автор Shmn дышит этим воздухом и на тонком уровне чувствует эти вибрации! Звучание наполнено тревогой, силой и независимостью! Ритм укрепляет дух, пробуждает к созиданию!" – отметила мать музыканта.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
7 марта стало известно, что Анатолий Евдокименко вместе со своим отцом Русланом Евдокименко были задержаны в составе группы из восьми человек в Могилеве-Подольском Винницкой области при попытке незаконно пересечь границу на надувной лодке.
Винницкая прокуратура тогда сообщила, что гражданин Молдовы, который организовал незаконную переправу, получил от каждого из участников денежное вознаграждение в размере $2 тыс.
Ротару не комментировала информацию о задержании сына и внука.
В конце июля внук Ротару опубликовал фото из столицы Франции, Парижа.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. В связи с военным положением выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Есть несколько исключений из этого правила – в частности, выезжать за границу могут мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет.