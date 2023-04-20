27-летняя Grosu подтвердила, что получала "непристойные предложения от известных украинских мужчин"

"Непристойные предложения от известных украинских мужчин [были]?" – спросили у артистки подписчики.
"Были. Не только от украинских. Но я не из тех, кто будет что-то спустя годы вспоминать и называть имена", – ответила она.
Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Она стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка". Сейчас певица строит сольную карьеру и снимается в кино.
19 октября 2022-го Grosu сообщила, что перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа. В январе 2023 года певица рассказала, что проходит реабилитацию в Индии.
В ноябре 2022 года стало известно, что ее бойфренд, российский актер Роман Полянский покинул Украину и вернулся в Москву. Вскоре певица выпустила песню о расставании, заявив, что в ней переданы ее чувства.