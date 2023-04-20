Бульвар Шоубиз
 
20 апреля, 2023
 
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27-летняя Grosu подтвердила, что получала "непристойные предложения от известных украинских мужчин"

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Grosu: Я не из тех, кто будет что-то спустя годы вспоминать и называть имена
Grosu: Я не из тех, кто будет что-то спустя годы вспоминать и называть имена
Фото: alina_grosu / Instagram

Украинская певица Grosu 20 апреля, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories, сообщила, что в свое время получала "непристойные предложения от известных украинских мужчин".

"Непристойные предложения от известных украинских мужчин [были]?" – спросили у артистки подписчики.

"Были. Не только от украинских. Но я не из тех, кто будет что-то спустя годы вспоминать и называть имена", – ответила она.

Скриншот: alina_grosu / Instagram
Скриншот: alina_grosu / Instagram

Контекст:

Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Она стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка". Сейчас певица строит сольную карьеру и снимается в кино.

19 октября 2022-го Grosu сообщила, что перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа. В январе 2023 года певица рассказала, что проходит реабилитацию в Индии.

В ноябре 2022 года стало известно, что ее бойфренд, российский актер Роман Полянский покинул Украину и вернулся в Москву. Вскоре певица выпустила песню о расставании, заявив, что в ней переданы ее чувства.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Алина Гросу, певица, Grosu
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