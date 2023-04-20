27-летняя Grosu подтвердила, что получала "непристойные предложения от известных украинских мужчин"

Grosu: Я не из тех, кто будет что-то спустя годы вспоминать и называть имена Фото: alina_grosu / Instagram

"Непристойные предложения от известных украинских мужчин [были]?" – спросили у артистки подписчики.

"Были. Не только от украинских. Но я не из тех, кто будет что-то спустя годы вспоминать и называть имена", – ответила она.