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20 апреля, 2023
 
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Женщина, которая была в 13 лет изнасилована Полански, дала интервью его жене

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Полански обвиняли в изнасиловании четыре раза
Полански обвиняли в изнасиловании четыре раза
Фото: ЕРА

Бывшая американская модель Саманта Геймер, которая в 13 лет была изнасилована режиссером Романом Полански, дала интервью жене режиссера, французской актрисе Эммануэль Сенье. Текст интервью опубликовал французский журнал Le Point.

Издание Variety в обзорной статье рассказывает о главных заявлениях, которые сделала Геймер во время разговора с Синье. 

По словам Геймер, "то, что случилось у нее с Полански, никогда не было для нее большой проблемой". Она отметила, что на тот момент даже не осознавала, что "это незаконно и кого-то могут за это арестовать". 

Геймер призналась, что с ее стороны "никто не хотел, чтобы он попал в тюрьму, но он пошел, и этого было достаточно". 

Редакция издания о кинематографе IndieWire, пересказывая интервью Геймер, отмечает, что, по ее словам, секс в 70-е годы прошлого века "был и развлечением, и частью работы" и "в этом не было ничего сакрального или неправильного".

Она также высказалась о движении #metoo против сексуальных домогательств и насилия, отметив, что в нем есть много хорошего, но подчеркнула, что это "не лучший способ помочь".

Контекст:

Полански обвиняли в изнасиловании четыре раза. Саманта Геймер выдвинула обвинения в 1977 году, когда ей было 13 лет. Режиссер провел в тюрьме 42 дня, потом его освободили. 1 февраля 1978 года, непосредственно перед вынесением приговора, Полански бежал из США.

В 1993 году Полански выплатил Геймер крупную денежную компенсацию, после чего она отказалась от претензий. В сентябре 2009 года режиссер был арестован в Цюрихе по запросу США. Через несколько месяцев его отпустили под залог, а затем минюст Швейцарии постановил отказать Вашингтону в экстрадиции и окончательно освободить Полански.

В 2010 году британская актриса Шарлотта Льюис заявила, что режиссер силой овладел ею в парижском доме во время съемок фильма "Пираты" в 1983 году, когда ей было 16 лет.

Вслед за ней женщина, представившаяся Робин М., на пресс-конференции объявила, что Полански изнасиловал ее в 1977 году, когда ей также было 16 лет.

В октябре 2017 года с заявлением против Полански в прокуратуру швейцарского Санкт-Галлена обратилась 61-летняя немецкая актриса Рената Лангер. Женщина утверждает, что Полански изнасиловал ее несколько раз, когда ей было 15 лет.

Из-за обвинений в харассменте Полански исключили из Академии кинематографических искусств и наук США в начале мая 2018 года.

Полански и Сенье поженились в 1989 году.  У них есть двое детей.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: изнасилование, Роман Полански, домогательства, MeToo
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