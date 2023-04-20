Женщина, которая была в 13 лет изнасилована Полански, дала интервью его жене

Издание Variety в обзорной статье рассказывает о главных заявлениях, которые сделала Геймер во время разговора с Синье.

По словам Геймер, "то, что случилось у нее с Полански, никогда не было для нее большой проблемой". Она отметила, что на тот момент даже не осознавала, что "это незаконно и кого-то могут за это арестовать".

Геймер призналась, что с ее стороны "никто не хотел, чтобы он попал в тюрьму, но он пошел, и этого было достаточно".

Редакция издания о кинематографе IndieWire, пересказывая интервью Геймер, отмечает, что, по ее словам, секс в 70-е годы прошлого века "был и развлечением, и частью работы" и "в этом не было ничего сакрального или неправильного".

Она также высказалась о движении #metoo против сексуальных домогательств и насилия, отметив, что в нем есть много хорошего, но подчеркнула, что это "не лучший способ помочь".