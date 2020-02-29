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Обвиняемый в изнасиловании режиссер Полански выиграл премию "Сезар". Актриса Хенель ушла с церемонии в знак протеста

Французская актриса Адель Хенель после объявления режиссера Романа Полански лучшим режиссером по версии премии "Сезар-2020" демонстративно ушла с церемонии.

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Полански обвиняли в изнасиловании четыре раза
Полански обвиняли в изнасиловании четыре раза
Фото: EPA

Режиссер Роман Поланскии получил французскую премию "Сезар" как лучший режиссер за фильм "Офицер и шпион". Об этом сообщает Variety.

Ни Полански, ни актерский состав, ни другие участники съемочной группы "Офицер и шпион" не присутствовали на церемонии награждения, состоявшейся в Париже 28 февраля. Ранее, 27 февраля, Полански заявил, что пропустит церемонию, чтобы избежать "линчевания". Тем не менее более 100 человек устроили протест напротив здания, где проходило награждение.

Журналист Бенджамин Рабиер в Twitter опубликовал видео, на котором французская актриса Адель Хенель после объявления Полански лауреатом премии демонстративно покинула церемонию. Уходя, она выкрикнула: "Позор!"

Полански обвиняли в изнасиловании четыре раза. Саманта Геймер выдвинула обвинения в 1977 году, когда ей было 13 лет. Режиссер провел в тюрьме 42 дня, потом его освободили. 1 февраля 1978 года, непосредственно перед вынесением приговора, Полански бежал из США.

В 1993 году Полански выплатил Геймер крупную денежную компенсацию, после чего она отказалась от претензий. В сентябре 2009 года режиссер был арестован в Цюрихе по запросу США. Через несколько месяцев его отпустили под залог, а затем минюст Швейцарии постановил отказать Вашингтону в экстрадиции и окончательно освободить Полански.

В 2010 году британская актриса Шарлотта Льюис заявила, что режиссер силой овладел ею в парижском доме во время съемок фильма "Пираты" в 1983 году, когда ей было 16 лет.

Вслед за ней женщина, представившаяся Робин М., на пресс-конференции объявила, что Полански изнасиловал ее в 1977 году, когда ей также было 16 лет.

В октябре 2017 года с заявлением против Полански в прокуратуру швейцарского Санкт-Галлена обратилась 61-летняя немецкая актриса Рената Лангер. Женщина утверждает, что Полански изнасиловал ее несколько раз, когда ей было 15 лет.

Из-за обвинений в харассменте Полански исключили из Академии кинематографических искусств и наук США в начале мая 2018 года. Режиссер в ответ подал в суд на академию.

Теги: кино, Франция, Роман Полански, домогательства
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