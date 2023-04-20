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20 апреля, 2023
 
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Виктор Павлик о почти двухлетнем сыне: Он пока еще не разговаривает. Мы знаем, что слышит и понимает, но не реагирует

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Михаил четвертый ребенок Павлика
Михаил – четвертый ребенок Павлика
Фото предоставлено пресс-службой Нового канала

57-летний украинский певец Виктор Павлик признался, что его сын Михаил, которому в июне исполнится два года, пока не разговаривает. Об этом он сообщил журналистам "Нового канала" во время участия в съемках нового шоу "єПитання", отмечается в релизе, предоставленном командой проекта интернет-изданию "ГОРДОН".

"Мой сын в своем возрасте пока еще не разговаривает. Могу обращаться к нему полдня: "Сын! Миша! Мишенька!" И мы знаем, что он слышит и понимает нас, но не реагирует. То есть нет такого, чтобы я к нему обратился, а он ответил: "Что?" – рассказал артист.

По словам Павлика, поэтому они с женой Екатериной Репяховой не рассказывают Михаилу о войне.

"Когда станет старше, точно узнает все: мама будет рассказывать что-то, я подсказывать", – объяснил артист. 

Певец отметил, что сейчас с ребенком больше времени проводит мать.

"Катя много с ним занимается. Учит, читает сказочки, они вместе лепят из пластилина. Я меньше провожу время с сыном – часто на гастролях. Такая у меня работа. Но очень хочу быть рядом с ним. Всегда с нетерпением жду момент, когда мы увидимся", – говорит певец.

Павлик отметил, что когда находится дома, то играет с сыном.

"Что-то рассказываю, даю витаминку D. А когда меня нет, то напоминаю маме об этом. Называю сына "левушкой": он у нас немного заросший. И обязательно расчесываю его. Миша очень любит такую процедуру. У меня есть для этого классная и качественная английская расческа, которую подарила жена. А еще посещаем бассейн. Мишенька давно уже ходит на занятия по плаванию, любит водичку", – подытожил артист.

Контекст:

Михаил Павлик родился 15 июня 2021 года. Он стал первенцем для Репяховой и четвертым ребенком для Виктора Павлика.

У артиста от предыдущих отношений есть взрослые сын и дочь, они единокровные брат и сестра.

Второй сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: дети, Виктор Павлик, семья, Екатерина Репяхова
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