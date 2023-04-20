63-летний Ярославский расстался с 35-летней женой. Она сделала заявление

"16 лет жизни. Столько всего пройдено вместе... Наши жизненные пути разошлись, мы расстались больше года назад. Сложно говорить о таких вещах, но, думаю, пришло время об этом сказать. Главное, что есть наши прекрасные дети, для которых мы всегда остаемся любящими родителями", – написала она.

Ярославская не стала называть причины расставания.

Контекст:

Марина Свентицкая родилась в Изюме Харьковской области. С Ярославским познакомилась в 2004 году. После 12 лет совместной жизни Ярославский сделал Марине предложение. Свадьбу молодожены сыграли в Лондоне.

Для Ярославского этот брак стал третьим. Пара воспитывает троих детей – сына и двух дочерей. Разница в возрасте между супругами составляет 29 лет.

10 февраля 2022 года после резонансного ДТП Ярославский покинул страну.