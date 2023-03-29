Бульвар Шоубиз
 
29 марта, 2023
 
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Репяхова раскритиковала внешность 57-летнего Павлика: Он уже лысый. Я бы ему укольчики сделала, чтобы выглядел лучше рядом с молодой женой

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Репяхова о Павлике: Он против любых изменений. Консерватор
Репяхова о Павлике: Он против любых изменений. Консерватор
Фото: anilorak_dobro / Instagram

28-летний украинский блогер Екатерина Репяхова в интервью, которое 28 марта опубликовано на YouTube-канале украинского ведущего Славы Демина, раскритиковала внешность своего 57-летнего мужа, украинского артиста Виктора Павлика.

Разговор с Репяховой состоялся на следующий день после того, как она сделала себе пластическую операцию на лице. 

"Почему Виктор Франкович был против операции?" – спросил у Репяховой Демин.

"Ну он против чего угодно. Он такой человек – еще Советского Союза. Он против любых изменений. Консерватор", – сказала жена артиста.

Репяхова также утвердительно ответила на вопрос Демина, надо ли ее мужу делать пластические операции. Она подчеркнула, что певец никогда на это не согласится.

"Он уже лысый. Это некрасиво. Я ему предлагала пересадку, какие-то, там, уколы. Ему предлагали даже по бартеру, когда и деньги не нужны. – Нет! Категорически, – сказала Репяхова. – Я бы ему подтяжечку сделала, укольчики, чтобы он был более молодой. Чтобы мог выглядеть лучше рядом с молодой женой". 

Контекст:

Павлик родился в 1965 году в городе Теребовля Тернопольской области. В 1997 году вышел его первый сольный альбом "Шикидым". В 2016 году Павлику присвоено звание народного артиста Украины. 

Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Жена младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.

Репяхова – четвертая жена Павлика. Она ранее не была замужем.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Виктор Павлик, семья, пластическая хирургия, Екатерина Репяхова, операция, жена
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