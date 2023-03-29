Репяхова раскритиковала внешность 57-летнего Павлика: Он уже лысый. Я бы ему укольчики сделала, чтобы выглядел лучше рядом с молодой женой

Репяхова о Павлике: Он против любых изменений. Консерватор Фото: anilorak_dobro / Instagram

Разговор с Репяховой состоялся на следующий день после того, как она сделала себе пластическую операцию на лице.

"Почему Виктор Франкович был против операции?" – спросил у Репяховой Демин.

"Ну он против чего угодно. Он такой человек – еще Советского Союза. Он против любых изменений. Консерватор", – сказала жена артиста.

Репяхова также утвердительно ответила на вопрос Демина, надо ли ее мужу делать пластические операции. Она подчеркнула, что певец никогда на это не согласится.

"Он уже лысый. Это некрасиво. Я ему предлагала пересадку, какие-то, там, уколы. Ему предлагали даже по бартеру, когда и деньги не нужны. – Нет! Категорически, – сказала Репяхова. – Я бы ему подтяжечку сделала, укольчики, чтобы он был более молодой. Чтобы мог выглядеть лучше рядом с молодой женой".