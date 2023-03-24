"У меня была классическая ринопластика". Жена Павлика озвучила стоимость своей пластической операции

"У меня была классическая ринопластика. А операция на перегородке носа называется септопластика (это когда есть искривление на КТ носовых пазух)", – написала она.
Репяхова озвучила сумму операции – €3520. Она отметила, что если требуется дополнительно выравнивать перегородку, то еще плюс €1100.
Также супруга Павлика призналась, что планирует сделать маммопластику после того, как родит второго ребенка.
По словам Репяховой, у нее присутствует асимметрия груди, поэтому после грудного вскармливания ей потребуется коррекция.
Жена Павлика 22 марта призналась, что сделала также липолифтинг подбородка. Пластический хирург, оперировавший ее, показал нос девушки до и после операции
Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Жена младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.
28-летняя Репяхова – четвертая жена 57-летнего Павлика. Она ранее не была замужем.