Бульвар Шоубиз
 
24 марта, 2023
 
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"У меня была классическая ринопластика". Жена Павлика озвучила стоимость своей пластической операции

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Жена Павлика показала, как выглядит после ринопластики, и призналась, что хочет сделать коррекцию груди в будущем
Жена Павлика показала, как выглядит после ринопластики, и призналась, что хочет сделать коррекцию груди в будущем
Фото: repyahovakate / Instagram

Жена и концертный директор украинского артиста Виктора Павлика Катерина Репяхова 23 марта рассказала подписчикам в Instagram Stories, от чего зависит стоимость ринопластики.

"У меня была классическая ринопластика. А операция на перегородке носа называется септопластика (это когда есть искривление на КТ носовых пазух)", – написала она.

Репяхова озвучила сумму операции – €3520. Она отметила, что если требуется дополнительно выравнивать перегородку, то еще плюс €1100.

Фото: repyahovakate / Instagram
Фото: repyahovakate / Instagram

Также супруга Павлика призналась, что планирует сделать маммопластику после того, как родит второго ребенка.

По словам Репяховой, у нее присутствует асимметрия груди, поэтому после грудного вскармливания ей потребуется коррекция.

Фото: repyahovakate / Instagram
Фото: repyahovakate / Instagram

Контекст:

Жена Павлика 22 марта призналась, что сделала также липолифтинг подбородка. Пластический хирург, оперировавший ее, показал нос девушки до и после операции

Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Жена младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.

28-летняя Репяхова – четвертая жена 57-летнего Павлика. Она ранее не была замужем.

Теги: Виктор Павлик, пластическая хирургия, Екатерина Репяхова, грудь, операция, жена
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