"У меня была классическая ринопластика". Жена Павлика озвучила стоимость своей пластической операции

Жена Павлика показала, как выглядит после ринопластики, и призналась, что хочет сделать коррекцию груди в будущем Фото: repyahovakate / Instagram

"У меня была классическая ринопластика. А операция на перегородке носа называется септопластика (это когда есть искривление на КТ носовых пазух)", – написала она.

Репяхова озвучила сумму операции – €3520. Она отметила, что если требуется дополнительно выравнивать перегородку, то еще плюс €1100.

Фото: repyahovakate / Instagram

Также супруга Павлика призналась, что планирует сделать маммопластику после того, как родит второго ребенка.

По словам Репяховой, у нее присутствует асимметрия груди, поэтому после грудного вскармливания ей потребуется коррекция.