Пластический хирург, оперировавший жену Пвлика, показал ее нос до и после операции. Фото

Репяхова и Павлик поженились в 2020 году Фото: repyahovakate / Instagram

Королюк показал, как выглядела Репяхова до операции, и какой стала после нее.

Врач отметил, что кончик носа будет опускаться на протяжении реабилитации. Полная реабилитация, по его словам, будет длиться год.

Фото: dr.korolyuk / Instagram

Врач отметил, что ему удаось убрать раздвоенность на кончике носа.