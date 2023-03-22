Пластический хирург, оперировавший жену Пвлика, показал ее нос до и после операции. Фото

Королюк показал, как выглядела Репяхова до операции, и какой стала после нее.
Врач отметил, что кончик носа будет опускаться на протяжении реабилитации. Полная реабилитация, по его словам, будет длиться год.
Врач отметил, что ему удаось убрать раздвоенность на кончике носа.
Жена Павлика признавалась, что сделала также липолифтинг подбородка.
Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Жена младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.
28-летняя Репяхова – четвертая жена 57-летнего Павлика. Она ранее не была замужем.