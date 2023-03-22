Хайек показала снимки, сделанные ее мужем. Актриса позировала без макияжа

"Вдыхая магию Иордании", – написала она.

Актриса позировала без видимого макияжа на лице. Она отметила, что автор фото – ее муж, бизнесмен Франсуа-Анри Пино.

Хайек и Анри-Пино праздновали свадьбу дважды: в 2009 году и в 2018-м.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2022 году в США вышел новый фильмы с участием Хайек: "Супер Майк: Последний танец".

Хайек вышла замуж за Пино в 2009 году, спустя два года после рождения их дочери Валентины. Она стала второй официальной женой французского бизнесмена.

Пино – председатель и главный исполнительный директор компании по продаже предметов роскоши Kering с 2005 года. Президент группы Artémis с 2003 года.