56-летняя Хайек рассказала, как относится к своему возрасту и что думает, когда утром видит себя в зеркале

По словам знаменитости, она не вспоминает, сколько ей лет, когда просыпается утром. Она отметила, что даже не смотрит по утрам в зеркало. Актриса в шутку призналась, что когда иногда делает это, то думает: "О, Господи".
Хайек рассказала, что вспоминает о том, что ей уже пошел шестой десяток, когда быстрее, чем раньше, начинает испытывать усталость. При этом актриса подчеркнула, что никогда ранее не была востребована так, как сейчас.
По словам знаменитости, она "просто поражена, что в ее возрасте все еще работает и переживает лучший момент в своей карьере".
Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2022 году в США вышел новый фильмы с участием Хайек: "Супер Майк: Последний танец".
В 2014 году актриса вместе с мужем. французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино переехала в Лондон. С ними также живет их 15-летняя дочь Валентина.