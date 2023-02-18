56-летняя Хайек рассказала, как относится к своему возрасту и что думает, когда утром видит себя в зеркале

Хайек призналась, что никогда не была так востребована, как сейчас Фото: ЕРА

По словам знаменитости, она не вспоминает, сколько ей лет, когда просыпается утром. Она отметила, что даже не смотрит по утрам в зеркало. Актриса в шутку призналась, что когда иногда делает это, то думает: "О, Господи".

Хайек рассказала, что вспоминает о том, что ей уже пошел шестой десяток, когда быстрее, чем раньше, начинает испытывать усталость. При этом актриса подчеркнула, что никогда ранее не была востребована так, как сейчас.

По словам знаменитости, она "просто поражена, что в ее возрасте все еще работает и переживает лучший момент в своей карьере".