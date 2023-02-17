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17 февраля, 2023
 
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Зета-Джонс и Дуглас посетили гала-показ фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Фото

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Дуглас и Зета-Джонс поженились в ноябре 2000 года
Дуглас и Зета-Джонс поженились в ноябре 2000 года
Фото: ЕРА

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс вместе с мужем, американским актером Майклом Дугласом посетила гала-показ фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания" в Лондоне. Фото пары с мероприятия опубликовало агентство ЕРА.

Актриса выбрала для мероприятия голубое платье с декольте от американского дизайнера Кристины Оттавиано. Дуглас был одет в темно-синий костюм.

Зета-Джонс также показала, как готовилась к выходу в свет, разместив в Instagram короткий ролик.

Контекст:

"Человек-муравей и Оса: Квантомания" – продолжением фильмов "Человек-муравей" (2015) и "Человек-муравей и Оса" (2018). Дуглас в новом фильме играет, как и в предыдущих эпизодах, роль доктора Хэнка Пима.

Дуглас и Зета-Джонс поженились в ноябре 2000 года. В браке у супругов родилось двое детей – Дилан Майкл (2000) и Кэрис (2003). Дуглас старше жены на 25 лет.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: платье, Майкл Дуглас, Кэтрин Зета-Джонс, презентация
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