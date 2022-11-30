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30 ноября, 2022
 
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"Такие красивые". Зета-Джонс снялась вместе с дочерью

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Зета-Джонс мать двоих детей
Зета-Джонс – мать двоих детей
Фото: catherinezetajones / Instagram

53-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс 29 ноября в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена со своей 19-летней дочерью Кэрис.

"Одно из моих любимых развлечений  это время с моей милой девочкой", – подписала фото актриса.

"Такие красивые",  восхитились в сети.

Контекст:

Зета-Джонс родилась в 1969 году в Великобритании. Она обладательница премий "Оскар", BAFTA, Премии Гильдии киноактеров США. Наиболее известные фильмы с участием Зеты Джонс – "Тысяча и одна ночь", "Хроники молодого Индианы Джонса", "Титаник", "Маска Зорро", "Вражда".

Актриса замужем за американским актером Майклом Дугласом.

Они поженились в ноябре 2000 года. В браке у супругов родилось двое детей – Дилан Майкл (2000) и Кэрис (2003).

Теги: семья, Кэтрин Зета-Джонс
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