Хайек прервала фотосессию на красной дорожке Brit Awards 2023, чтобы поправить мужу платок. Видео

В кадр попал момент, когда артистка, позируя перед камерами, решила поправить стоявшему в стороне мужу, французскому бизнесмену Франсуа-Анри Пино платок в кармане его пиджака, после чего снова вернулась на место и продолжила съемку.

Контекст:

Хайек вышла замуж за Пино в 2009 году, спустя два года после рождения дочери. Она стала второй официальной женой французского бизнесмена.

Пино – председатель и главный исполнительный директор компании по продаже предметов роскоши Kering с 2005 года, президент группы Artémis с 2003 года.