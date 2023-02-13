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13 февраля, 2023
 
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Хайек прервала фотосессию на красной дорожке Brit Awards 2023, чтобы поправить мужу платок. Видео

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Хайек появилась на церемонии вместе с мужем
Хайек появилась на церемонии вместе с мужем
Фото: ЕРА

Голливудская актриса Сальма Хайек 12 февраля разместила в Instagram ролик, в котором она запечатлена во время фотосессии на красной дорожке церемонии вручения премии Brit Awards 2023, состоявшейся в Лондоне.

В кадр попал момент, когда артистка, позируя перед камерами, решила поправить стоявшему в стороне мужу, французскому бизнесмену Франсуа-Анри Пино платок в кармане его пиджака, после чего снова вернулась на место и продолжила съемку.

Контекст:

Хайек вышла замуж за Пино в 2009 году, спустя два года после рождения дочери. Она стала второй официальной женой французского бизнесмена. 

Пино – председатель и главный исполнительный директор компании по продаже предметов роскоши Kering с 2005 года, президент группы Artémis с 2003 года. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Сальма Хайек, фотосессия, церемония, Brit Awards
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