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12 февраля, 2023
 
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Хайек с мужем, сын Херли и Сэм Райдер. Самые яркие образы знаменитостей на красной дорожке Brit Awards 2023

 
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Хайек посетила церемонию вместе с мужем
Хайек посетила церемонию вместе с мужем
Фото: ЕРА

В ночь на 12 февраля в Лондоне на стадионе O2 Arena состоялась церемония награждения премии Brit Awards 2023.

Интернет-издание "ГОРДОН" публикует фото знаменитостей, которые появились на красной дорожке премии в самых ярких или эпатажных нарядах. 

Среди них в том числе были голливудская актриса Сальма Хайек в сопровождении мужа, французского бизнесмена Франсуа-Анри Пино, британская певица Джесси Джей, которая вскоре станет матерью, британский музыкант Сэм Смит, а также Сэм Райдер, который на "Евровидении 2022" представлял Великобританию и занял второе место.

Контекст:

Премия Brit Awards была основана в 1977 году. В музыкальном мире она является такой же значимой, как "Грэмми".

Осенью 2021 года организаторы премии заявили об унификации категорий. Церемония вручения премии Brit Awards 2022 стала первой в истории мероприятия, когда победителей называли в гендерно-нейтральных номинациях.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Великобритания, премия, Сальма Хайек, церемония, Франсуа-Анри Пино, Brit Awards, Джесси Джей, Сэм Райдер, Brit Awards 2023
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