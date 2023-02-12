Хайек с мужем, сын Херли и Сэм Райдер. Самые яркие образы знаменитостей на красной дорожке Brit Awards 2023

Интернет-издание "ГОРДОН" публикует фото знаменитостей, которые появились на красной дорожке премии в самых ярких или эпатажных нарядах.

Среди них в том числе были голливудская актриса Сальма Хайек в сопровождении мужа, французского бизнесмена Франсуа-Анри Пино, британская певица Джесси Джей, которая вскоре станет матерью, британский музыкант Сэм Смит, а также Сэм Райдер, который на "Евровидении 2022" представлял Великобританию и занял второе место.

Голливудская актриса Сальма Хайек вручала награду британскому певцу Гарри Стайлсу. На церемонию актриса пришла вместе с мужем, французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино

Голливудская актриса Сальма Хайек вручала награду британскому певцу Гарри Стайлсу. На церемонию актриса пришла вместе с мужем, французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино

Контекст:

Премия Brit Awards была основана в 1977 году. В музыкальном мире она является такой же значимой, как "Грэмми".

Осенью 2021 года организаторы премии заявили об унификации категорий. Церемония вручения премии Brit Awards 2022 стала первой в истории мероприятия, когда победителей называли в гендерно-нейтральных номинациях.