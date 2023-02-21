28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери

Разговор о возможном втором ребенке Репяхова завела во время обеда в ресторане на отдыхе в Буковеле. Услышав предложение жены, Павлик сперва удивился, а затем показал, как будет звать дочь по имени.
"Выбираем имя для нашей дочери. Заблаговременно. Предлагаю ему Стефания", – подписала видео Репяхова.
Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Жена младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.
28-летняя Репяхова – четвертая жена 57-летнего Павлика. Она ранее не была замужем.