28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери

Летом 2021 года у Павлика и Репяховой родился сын Фото: repyahovakate / Instagram

Разговор о возможном втором ребенке Репяхова завела во время обеда в ресторане на отдыхе в Буковеле. Услышав предложение жены, Павлик сперва удивился, а затем показал, как будет звать дочь по имени.

"Выбираем имя для нашей дочери. Заблаговременно. Предлагаю ему Стефания", – подписала видео Репяхова.

Скриншот: repyahovakate / Instagram