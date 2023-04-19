В команде Винника прокомментировали слухи, распространяемые украинским блогером об артисте

17 апреля Беспалов, который позиционирует себя как блогер-сплетник, написал, что Виннник якобы борется с последствиями онкозаболевания.
"Откуда такая информация? Врач, больница, медицинские документы, подтверждающие диагноз? Нет? Почему нет? Да потому что в Берлине, как и во всем цивилизованном мире, действует принцип врачебной тайны. Не слышали?" – написала Барон.
Она также высказалась об украинских артистах, которые комментируют исчезновение Винника.
"Постоянные комментарии-догадки коллег и тех, кто еще вчера называл его другом, с насмешками, мол, исчез (убежал, умер), возможно, нужны для собственного пиара комментирующих. Знаете, даже его отсутствие в публичном пространстве не оставляет их в покое, – заявила Барон. – Похоже, кому-то очень хочется, чтобы он не вернулся не только в Украину, но и на сцену. Не дождетесь".
Она подчеркнула, что, несмотря на исчезновение Винника из публичного пространства, его благотворительный фонд "Волчица" помогает ВСУ.
Барон отметила, что написала свой пост, чтобы "предотвратить будущие манипуляции".
Винник перестал появляться в публичном пространстве в апреле 2022 года. На это первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина. В июне фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин предположил, что Винник, возможно, находится в Германии.
В июле адвокат Винника официально подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину. Она заявила, что Винника выехал в Германию на лечение.
Последнее свежее фото певца в декабре опубликовал в сети муж украинской певицы Оксаны Билозир, экс-директор Дворца "Украина" Роман Недзельский. Ранее он говорил, что певец помогает ВСУ с закупкой авто.
В январе 2023 года украинская ведущая Мила Еремеева подтвердила слова адвоката Винника о том, что его исчезновение связано с проблемами со здоровьем, но не уточнила, о чем идет речь.
Украинский ведущий Юрий Горбунов в апреле 2023 года признался, что разочарован исчезновением Винника.
17 апреля певец удалил все посты в своих соцсетях.