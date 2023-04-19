Бульвар Шоубиз
 
19 апреля, 2023
 
Новости

В команде Винника прокомментировали слухи, распространяемые украинским блогером об артисте

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Винник после слухов о своем здоровье удалил все посты в соцсетях
Винник после слухов о своем здоровье удалил все посты в соцсетях
Фото: Маска. Україна / The Masked Singer Ukraine / Facebook

Руководитель официального фан-клуба украинского певца Олега Винника Валерия Барон назвала сплетнями и манипуляцией информацию, которую распространяют СМИ об артисте со слов украинского блогера Богдана Беспалова. Об этом она написала 17 апреля в Facebook.

17 апреля Беспалов, который позиционирует себя как блогер-сплетник, написал, что Виннник якобы борется с последствиями онкозаболевания.

"Откуда такая информация? Врач, больница, медицинские документы, подтверждающие диагноз? Нет? Почему нет? Да потому что в Берлине, как и во всем цивилизованном мире, действует принцип врачебной тайны. Не слышали?" – написала Барон.

Она также высказалась об украинских артистах, которые комментируют исчезновение Винника.

"Постоянные комментарии-догадки коллег и тех, кто еще вчера называл его другом, с насмешками, мол, исчез (убежал, умер), возможно, нужны для собственного пиара комментирующих. Знаете, даже его отсутствие в публичном пространстве не оставляет их в покое, – заявила Барон. – Похоже, кому-то очень хочется, чтобы он не вернулся не только в Украину, но и на сцену. Не дождетесь".

Она подчеркнула, что, несмотря на исчезновение Винника из публичного пространства, его благотворительный фонд "Волчица" помогает ВСУ. 

Барон отметила, что написала свой пост, чтобы "предотвратить будущие манипуляции".

https://www.facebook.com/baron.valeriia/posts/pfbid03as5BPfdpzWHXatNHnnHx62TPf47sNJKj9BmsaWZ3qmq5LtMREFHDUXdQ6ZnVA4Sl

Контекст:

Винник перестал появляться в публичном пространстве в апреле 2022 года. На это первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина. В июне фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин предположил, что Винник, возможно, находится в Германии.

В июле адвокат Винника официально подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину. Она заявила, что Винника выехал в Германию на лечение.

Последнее свежее фото певца в декабре опубликовал в сети муж украинской певицы Оксаны Билозир, экс-директор Дворца "Украина" Роман Недзельский. Ранее он говорил, что певец помогает ВСУ с закупкой авто.

В январе 2023 года украинская ведущая Мила Еремеева подтвердила слова адвоката Винника о том, что его исчезновение связано с проблемами со здоровьем, но не уточнила, о чем идет речь.

Украинский ведущий Юрий Горбунов в апреле 2023 года признался, что разочарован исчезновением Винника.

17 апреля певец удалил все посты в своих соцсетях.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Олег Винник, Валерия Барон
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