В команде Винника прокомментировали слухи, распространяемые украинским блогером об артисте

Винник после слухов о своем здоровье удалил все посты в соцсетях Фото: Маска. Україна / The Masked Singer Ukraine / Facebook

17 апреля Беспалов, который позиционирует себя как блогер-сплетник, написал, что Виннник якобы борется с последствиями онкозаболевания.

"Откуда такая информация? Врач, больница, медицинские документы, подтверждающие диагноз? Нет? Почему нет? Да потому что в Берлине, как и во всем цивилизованном мире, действует принцип врачебной тайны. Не слышали?" – написала Барон.

Она также высказалась об украинских артистах, которые комментируют исчезновение Винника.

"Постоянные комментарии-догадки коллег и тех, кто еще вчера называл его другом, с насмешками, мол, исчез (убежал, умер), возможно, нужны для собственного пиара комментирующих. Знаете, даже его отсутствие в публичном пространстве не оставляет их в покое, – заявила Барон. – Похоже, кому-то очень хочется, чтобы он не вернулся не только в Украину, но и на сцену. Не дождетесь".

Она подчеркнула, что, несмотря на исчезновение Винника из публичного пространства, его благотворительный фонд "Волчица" помогает ВСУ.

Барон отметила, что написала свой пост, чтобы "предотвратить будущие манипуляции".