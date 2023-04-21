Бульвар Шоубиз
 
21 апреля, 2023
 
Новости

"Обычный лицемер". Блогер Рамина Эсхакзай объяснила, почему не хочет записывать интервью с Клопотенко

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Клопотенко раскритиковал Эсхакзай за интервью с Loboda
Клопотенко раскритиковал Эсхакзай за интервью с Loboda
Фото: raminalalala / Instagram, klopotenko / Instagram

Украинский блогер Рамина Эсхакзай 20 апреля в Instagram Stories высказалась об украинском рестораторе и кулинарном блогере Евгении Клопотенко, отреагировав на предложение подписчиков пригласить Клопотенко на интервью.

"Обычный лицемер", – назвала Эсхакзай ресторатора.

Она также разместила скриншот его поста, в котором он критиковал ее за интервью с украинской певицей Loboda.

Клопотенко пока не отреагировал на высказывание блогера в свой адрес.

Скриншот: raminalalala / Instagram
Скриншот: raminalalala / Instagram

Контекст:

Эсхакзай приобрела известность после участия в шоу "Холостяк". После завершения проекта СМИ писали о ней как о девушке украинского артиста Виталия Козловского

В 2017 году Эсхакзай заявила, что разорвала отношения с певцом.

На волне популярности Эсхакзай начала снимать интервью для своего YouTube-канала "Ходят слухи". Героями интервью становились украинские и российские звезды, а также политики. В 2023 году блогер закрыла этот канал, а вместо него создала новый под названием Ramina.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Loboda, Рамина, Евгений Клопотенко
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