"Обычный лицемер". Блогер Рамина Эсхакзай объяснила, почему не хочет записывать интервью с Клопотенко

"Обычный лицемер", – назвала Эсхакзай ресторатора.

Она также разместила скриншот его поста, в котором он критиковал ее за интервью с украинской певицей Loboda.

Клопотенко пока не отреагировал на высказывание блогера в свой адрес.

Скриншот: raminalalala / Instagram