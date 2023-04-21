"Обычный лицемер". Блогер Рамина Эсхакзай объяснила, почему не хочет записывать интервью с Клопотенко

"Обычный лицемер", – назвала Эсхакзай ресторатора.
Она также разместила скриншот его поста, в котором он критиковал ее за интервью с украинской певицей Loboda.
Клопотенко пока не отреагировал на высказывание блогера в свой адрес.
Эсхакзай приобрела известность после участия в шоу "Холостяк". После завершения проекта СМИ писали о ней как о девушке украинского артиста Виталия Козловского.
В 2017 году Эсхакзай заявила, что разорвала отношения с певцом.
На волне популярности Эсхакзай начала снимать интервью для своего YouTube-канала "Ходят слухи". Героями интервью становились украинские и российские звезды, а также политики. В 2023 году блогер закрыла этот канал, а вместо него создала новый под названием Ramina.