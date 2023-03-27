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27 марта, 2023
 
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"Он хороший человек". Loboda рассказала, как ее муж относится к Украине, агрессии РФ, и о распределении денег в семье

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Loboda не говорит, кто именно является ее супругом
Loboda не говорит, кто именно является ее супругом
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda в интервью YouTube-каналу Ramina рассказала, что ее муж проживает в Европе и никогда не был в России.

"Мой муж – большой патриот Украины. Всегда им был и остается сегодня. Он очень много делает хороших дел для Украины. Он хороший человек. Он ненавидит режим, который бомбит наши семьи, нашу жизнь, который уничтожил очень много всего того, что мы строили", – заявила певица.

Loboda отметила, что ее супруг многое потерял в материальном смысле за последнее время и "богатым его не назовешь". По словам певицы, у них в семье существует определенное распределение финансов.

"На свою карьеру я должна сама зарабатывать и вкладывать в свой бизнес. Потому что это правильно. Это правило, чтобы я понимала, сколько заработала, а сколько потратила. На мои семейные расходы [супруг может дать деньги], какой-то подарок может сделать или на отдых дать", – призналась она.

По мнению исполнительницы, этот подход правильный, потому что она растратила бы все деньги, так как называет себя транжирой. Loboda отметила, что никогда не покупала жилье в РФ, потому что всегда мечтала жить в Европе

Певица не говорит, кто именно является ее супругом.

Контекст:

Loboda – мать двух дочерей: Евангелины (2011) и Тильды (2018). Отец Евангелины – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину Loboda участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта 2022 года, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем она помогает Украине. В октябре Loboda заявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня, а в ноябре – еще 1 млн грн.

Теги: Россия, Украина, деньги, жилье, финансы, Loboda, певица, отдых, расходы, муж
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