"Все причастные обязательно будут наказаны". Loboda высказалась после обстрелов россиянами Ржищева и Запорожья

"Сегодня была еще одна тревожная ночь. Не спала и спускалась в укрытие до раннего утра. Я приношу свои соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате ночного прилета по общежитию в Ржищеве [Киевской области], где жили мирные люди. Но еще более масштабная трагедия произошла в обед. Российскими ракетами обстреляли Запорожье, в результате чего одна из вражеских ракет попала в обычный жилой дом", – написала она.
Певица отметила, что количество жертв трагедии увеличивается с каждым часом.
"Эта война приносит столько горя… Столько боли… Все причастные обязательно будут наказаны", – добавила Loboda.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты в ночь на 22 марта обстреляли территорию Украины дронами-камикадзе. В частности, удар пришелся по городу Ржищев Киевской области, где разрушены корпуса общежития и здание техникума. Известно о семи погибших и девяти травмированных, рассказали в полиции.
Россия обстреляла Запорожье в первой половине дня 22 марта. Ракеты повредили два девятиэтажных дома (попадание одной из ракет зафиксировано на видео).
По данным обладминистрации, в дома попали две ракеты. Всего в город прилетело до восьми ракет, сообщили в горсовете. Удар по Запорожью был нанесен, предположительно, из реактивных систем залпового огня "Торнадо С".
В результате ракетного удара РФ по Запорожью пострадало не менее 33 человек, один человек умер, указали в ОВА.
До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.
24 марта 2022 года, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем она помогает Украине. В октябре Loboda заявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня, а в ноябре – еще 1 млн грн.
Певица проживает в Латвии.