"Все причастные обязательно будут наказаны". Loboda высказалась после обстрелов россиянами Ржищева и Запорожья

"Сегодня была еще одна тревожная ночь. Не спала и спускалась в укрытие до раннего утра. Я приношу свои соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате ночного прилета по общежитию в Ржищеве [Киевской области], где жили мирные люди. Но еще более масштабная трагедия произошла в обед. Российскими ракетами обстреляли Запорожье, в результате чего одна из вражеских ракет попала в обычный жилой дом", – написала она.

Певица отметила, что количество жертв трагедии увеличивается с каждым часом.

"Эта война приносит столько горя… Столько боли… Все причастные обязательно будут наказаны", – добавила Loboda.

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