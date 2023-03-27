"У него не было выбора". Loboda заявила, что Киркорову в РФ угрожали. Певица рассказала, чем именно

"Когда все началось, я писала многим артистам, в том числе переписывались с Киркоровым. Я просила не поддерживать режим и просила понять нас, показывала кадры, отправляла видео. Он (Киркоров. – "ГОРДОН") говорил, что будет пытаться это делать, что для него это важно, что он все понимает, что умный человек. Но потом прошло время, и я думаю, что его просто нагнули, как и всех. И у него просто не было выбора другого. Пригрозили забрать детей", – сказала Loboda.
Певица отметила, что детьми шантажировали также российского певца Сергея Лазарева.
Киркоров внесен в базу сайта "Миротворец" за открытую поддержку политики президента РФ Владимира Путина и войны РФ против Украину.
В январе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие принятое 6 января на заседании Совета национальной безопасности и обороны решение о санкциях против 119 человек, проживающих в России, включая Киркорова.
До полномасштабного вторжения РФ в Украину Loboda участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.
24 марта 2022 года, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем она помогает Украине. В октябре Loboda заявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня, а в ноябре – еще 1 млн грн.
Певица проживает в Латвии.