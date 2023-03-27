"У него не было выбора". Loboda заявила, что Киркорову в РФ угрожали. Певица рассказала, чем именно

"Когда все началось, я писала многим артистам, в том числе переписывались с Киркоровым. Я просила не поддерживать режим и просила понять нас, показывала кадры, отправляла видео. Он (Киркоров. – "ГОРДОН") говорил, что будет пытаться это делать, что для него это важно, что он все понимает, что умный человек. Но потом прошло время, и я думаю, что его просто нагнули, как и всех. И у него просто не было выбора другого. Пригрозили забрать детей", – сказала Loboda.

Певица отметила, что детьми шантажировали также российского певца Сергея Лазарева.