Бульвар Шоубиз
 
27 марта, 2023
 
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"У него не было выбора". Loboda заявила, что Киркорову в РФ угрожали. Певица рассказала, чем именно

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Киркоров открыто поддерживает политику Путина
Киркоров открыто поддерживает политику Путина
Скриншот: fkirkorov / Instagram

Украинская певица Loboda 24 марта в интервью Рамине Эсхакзай рассказала, почему российский певец Филипп Киркоров поддержал военную агрессию РФ против Украины. Видео было опубликовано 24 марта на YouTube-канале Ramina.

"Когда все началось, я писала многим артистам, в том числе переписывались с Киркоровым. Я просила не поддерживать режим и просила понять нас, показывала кадры, отправляла видео. Он (Киркоров. – "ГОРДОН") говорил, что будет пытаться это делать, что для него это важно, что он все понимает, что умный человек. Но потом прошло время, и я думаю, что его просто нагнули, как и всех. И у него просто не было выбора другого. Пригрозили забрать детей", – сказала Loboda.

Певица отметила, что детьми шантажировали также российского певца Сергея Лазарева.

Контекст:

Киркоров внесен в базу сайта "Миротворец" за открытую поддержку политики президента РФ Владимира Путина и войны РФ против Украину. 

В январе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие принятое 6 января на заседании Совета национальной безопасности и обороны решение о санкциях против 119 человек, проживающих в России, включая Киркорова.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину Loboda участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта 2022 года, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем она помогает Украине. В октябре Loboda заявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня, а в ноябре – еще 1 млн грн.

Певица проживает в Латвии.

Теги: Россия, Владимир Путин, война, Филипп Киркоров, война России против Украины, Loboda, певец
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