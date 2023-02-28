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28 февраля, 2023
 
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Тимур Мирошниченко о певице Loboda: Если бы она своими губами проговорила: "Я прошу прощения"... Но она же не сказала этого до сих пор

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мирошниченко о Loboda: И вышиванка, и украинская песня это инструмент
Мирошниченко о Loboda: И вышиванка, и украинская песня –  это инструмент
Фото: timur.miroshnychenko / Instagram

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко в интервью, которое опубликовано 27 февраля в YouTube украинского канала "Дом", рассказал, как относится к украинской певице Loboda, которая до 24 февраля 2022 года работала в России.

Мирошниченко подчеркнул, что певица, несмотря на то, что выпускает теперь украинские песни, не покаялась публично за то, что сотрудничала с российским шоу-бизнесом, как это сделал сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину украинский режиссер Алан Бадоев.

"Если бы та же Loboda своими губами проговорила: "Я прошу прощения". Нормально покаялась... Но она же все равно своими губами этого не сказала этого до сих пор. И вышиванка, и украинская песня –  это инструмент", – сказал он. 

По словам Мирошниченко, у украинцев слишком короткая память. 

Контекст:

До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта 2022 года, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 

В настоящее время артистка проживает в Латвии и выпустила несколько песен на украинском языке.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: вышиванка, война России против Украины, Алан Бадоев, Loboda, Тимур Мирошниченко
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