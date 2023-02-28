Тимур Мирошниченко о певице Loboda: Если бы она своими губами проговорила: "Я прошу прощения"... Но она же не сказала этого до сих пор

Мирошниченко подчеркнул, что певица, несмотря на то, что выпускает теперь украинские песни, не покаялась публично за то, что сотрудничала с российским шоу-бизнесом, как это сделал сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину украинский режиссер Алан Бадоев.
"Если бы та же Loboda своими губами проговорила: "Я прошу прощения". Нормально покаялась... Но она же все равно своими губами этого не сказала этого до сих пор. И вышиванка, и украинская песня – это инструмент", – сказал он.
По словам Мирошниченко, у украинцев слишком короткая память.
До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.
24 марта 2022 года, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине.
В настоящее время артистка проживает в Латвии и выпустила несколько песен на украинском языке.