Тимур Мирошниченко о певице Loboda: Если бы она своими губами проговорила: "Я прошу прощения"... Но она же не сказала этого до сих пор

Мирошниченко о Loboda: И вышиванка, и украинская песня – это инструмент Фото: timur.miroshnychenko / Instagram

Мирошниченко подчеркнул, что певица, несмотря на то, что выпускает теперь украинские песни, не покаялась публично за то, что сотрудничала с российским шоу-бизнесом, как это сделал сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину украинский режиссер Алан Бадоев.

"Если бы та же Loboda своими губами проговорила: "Я прошу прощения". Нормально покаялась... Но она же все равно своими губами этого не сказала этого до сих пор. И вышиванка, и украинская песня – это инструмент", – сказал он.

По словам Мирошниченко, у украинцев слишком короткая память.