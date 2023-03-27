Loboda рассказала, что чувствует, когда ее сравнивают с Повалий и Ани Лорак

"Мы сегодня с тобой находимся здесь, в Киеве, а они находятся в России, работают и живут там. Поэтому люди, которые сравнивают нас, эти люди или не честные, или просто они манипуляторы", – заявила певица.
Loboda подчеркнула, что руководствуется своими внутренними ощущениями при принятии решений, в том числе поддержать Украину в борьбе против российского агрессора.
"Я не обращаю на это внимания, я знаю внутри, кто я. Знаю, что для меня сегодняшний день важен для того, чтобы работать и помогать, и я честна перед собой, это для меня самое важное. Потому что я просыпаюсь, и мне не стыдно перед моими детьми, которые меня со временем спросят: "Мама, где ты была, когда Россия начала войну, против Украины?", я скажу, что я поддержала свою страну, что я находилась с ней, что я бросили все, оставила свою карьеру там (в РФ. – "ГОРДОН") и начала новую жизнь", – заявила Loboda.
Повалий в 2022 году была внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.
В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении артистов, поддержавших политику Путина. В этот список в том числе была включена и Повалий.
В январе 2023 года Повалий публично выступила в поддержку президента РФ Владимира Путина и полномасштабного вторжения России в Украину.
Ани Лорак (Каролина Куек) после 2014 года артистка работает в РФ. 2 марта 2022 года Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.
19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. 1 января 2023 года певица назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника".
Лорак находится в базе "Реєстра ДержZрадників". 26 марта певица назвала войну РФ против Украины "конфликтом".
До полномасштабного вторжения РФ в Украину Loboda участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.
24 марта 2022 года, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем она помогает Украине. В октябре Loboda заявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня, а в ноябре – еще 1 млн грн.
Певица проживает в Латвии.