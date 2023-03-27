Loboda рассказала, что чувствует, когда ее сравнивают с Повалий и Ани Лорак

"Мы сегодня с тобой находимся здесь, в Киеве, а они находятся в России, работают и живут там. Поэтому люди, которые сравнивают нас, эти люди или не честные, или просто они манипуляторы", – заявила певица.

Loboda подчеркнула, что руководствуется своими внутренними ощущениями при принятии решений, в том числе поддержать Украину в борьбе против российского агрессора.

"Я не обращаю на это внимания, я знаю внутри, кто я. Знаю, что для меня сегодняшний день важен для того, чтобы работать и помогать, и я честна перед собой, это для меня самое важное. Потому что я просыпаюсь, и мне не стыдно перед моими детьми, которые меня со временем спросят: "Мама, где ты была, когда Россия начала войну, против Украины?", я скажу, что я поддержала свою страну, что я находилась с ней, что я бросили все, оставила свою карьеру там (в РФ. – "ГОРДОН") и начала новую жизнь", – заявила Loboda.