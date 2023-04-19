Блогер Рамина Эсхакзай после пяти лет отношений рассталась со своим женихом – адвокатом Прониным

"Последние пять лет определенно были самыми лучшими и успешными в нашей жизни. Мы заканчиваем наши отношения с уважением и поддержкой друг друга. В наших отношениях не было обманов, измен или физического насилия. Мы не хотим комментировать причины нашего расставания. Грязного белья не будет. Мы хотим быть примером того, как взрослые принимают осознанные решения", – написала Эсхакзай.

Комментарии к публикации она отключила.

Контекст:

Эсхакзай приобрела известность после участия в шоу "Холостяк". После завершения проекта СМИ писали о ней как о девушке украинского артиста Виталия Козловского. В 2017 году Эсхакзай заявила, что разорвала отношения с певцом.

В последнее время Эсхакзай состояла в отношениях с Прониным. Они были обручены. После полномасштабного вторжения РФ в Украину Пронин добровольцем отправился на фронт.