Из этих трех продуктов получится "очень ароматный салат с оригинальным вкусом". Простой рецепт от Клопотенко

"Большинство этих продуктов не часто используют, но пришло время для перемен. Объедините все в одном блюде, и у вас получится полезный, простой и очень ароматный салат с разными текстурами и оригинальным вкусом", – рекомендует эксперт.

Ингредиенты:

500 г синей капусты;

100 г корня сельдерея;

100 г фенхеля (белая часть);

семь веточек кинзы (можно заменить мятой);

три веточки мяты;

2 ст. л. подсолнечного масла;

соль – по вкусу.

Приготовление

Мелко нарежьте капусту, фенхель и сложите в салатницу: натрите очищенный корень сельдерея на терке для корейской морковки и также поместите в салатницу; добавьте мелко нарезанные листья кинзы и мяты; посолите, заправьте маслом и дайте салату настояться 10 минут.

Клопотенко рекомендует подавать салат к мясу или рыбе.