Бульвар Шоубиз
 
20 апреля, 2023
 
Рецепты

Из этих трех продуктов получится "очень ароматный салат с оригинальным вкусом". Простой рецепт от Клопотенко

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Для салата понадобится 500 г синей капусты
Для салата понадобится 500 г синей капусты
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный эксперт и ресторатор Евгений Клопотенко на своем сайте рассказал, как приготовить вкусный витаминный салат из синей капусты, фенхеля и сельдерея.

"Большинство этих продуктов не часто используют, но пришло время для перемен. Объедините все в одном блюде, и у вас получится полезный, простой и очень ароматный салат с разными текстурами и оригинальным вкусом", – рекомендует эксперт. 

Ингредиенты:

  • 500 г синей капусты; 
  • 100 г корня сельдерея; 
  • 100 г фенхеля (белая часть); 
  • семь веточек кинзы (можно заменить мятой);
  • три веточки мяты; 
  • 2 ст. л. подсолнечного масла;
  • соль – по вкусу.

Приготовление

Мелко нарежьте капусту, фенхель и сложите в салатницу: натрите очищенный корень сельдерея на терке для корейской морковки и также поместите в салатницу; добавьте мелко нарезанные листья кинзы и мяты; посолите, заправьте маслом и дайте салату настояться 10 минут.

Клопотенко рекомендует подавать салат к мясу или рыбе. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Евгений Клопотенко, салат
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