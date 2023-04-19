Бульвар Шоубиз
 
19 апреля, 2023
 
Лайфхаки

Пять "секретных ингредиентов", благодаря которым котлеты получаются сочными. Добавьте их в фарш, и "все будут просить рецепт"

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По словам эксперта, именно лук, добавленный в фарш, является королем сочности котлет
По словам эксперта, именно лук, добавленный в фарш, является королем сочности котлет
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный эксперт и ресторатор Евгений Клопотенко на своем сайте рассказал, какие "секретные ингредиенты" добавить в фарш, чтобы получились самые сочные котлеты.

"Казалось бы, что сложного в приготовлении котлет? Но даже у меня получались сухие, а чтобы такое не повторялось, собрал лайфхаки, которые помогут сделать такие котлеты, которые будут все вспоминать и просить у вас рецепт", – написал блогер.

Репчатый лук

По словам эксперта, именно лук является королем сочности. Его можно перекрутить на мясорубке после мяса, натереть на крупной терке или же измельчить блендером. Главное, не добавлять лук в фарш, если не планируете сразу же жарить котлеты.

Белокочанная капуста

Небольшой кусочек белокочанной капусты также придаст сочности котлетам. На 1 кг мяса достаточно будет 150 г капусты. 

Яйцо

Яйцо, добавленное в фарш, хорошо скрепит ингредиенты и придаст большую сочность котлетам. На 1 кг фарша достаточно будет использовать два яйца. 

Размоченный хлеб

Для фарша подойдет белый, желательно вчерашний или даже черствый хлеб. Для насыщенного вкуса его лучше замачивать в молоке или жирных сливках. Для 1 кг фарша понадобится 250 г белого хлеба и 350 мл жидкости.

Сода

Щепотка соды, добавленная в фарш, придаст им пышность и сочность.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: рецепт, лайфхак, котлеты, фарш
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