Бульвар Шоубиз
 
19 апреля, 2023
 
Лайфхаки

Как приготовить божественную спаржу. Три лайфхака от Клопотенко

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Спаржа готовится очень быстро, поэтому во время приготовления нельзя отходить от плиты
Спаржа готовится очень быстро, поэтому во время приготовления нельзя отходить от плиты
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный эксперт и ресторатор Евгений Клопотенко на своем сайте рассказал, как вкусно приготовить спаржу, которая появляется уже в конце апреля.

Предупреждение

Спаржа готовится очень быстро, поэтому во время приготовления нельзя отходить от плиты, иначе она станет мягкой и невкусной.

Подготовка

Перед приготовлением необходимо отрезать нижнюю, несъедобную, часть спаржи. Если верхний шар стебля твердый, его надо счистить. Верх спаржи никогда не чистится.

Приготовление

В подсоленную кипящую воду опускаем очищенную спаржу и варим не больше 1 минуты. Сразу после этого перекладываем ее в миску с холодной водой, чтобы остановить приготовление. После этого перекладываем спаржу на бумажное полотенце. Спаржа готова.

Применение

Спаржу можно добавлять в салаты и другие блюда. Клопотенко рекомендует обжарить ее после приготовления на сливочном масле в течение 2 минут. "Выходит просто божественно! Обязательно попробуйте", – порекомендовал он.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Евгений Клопотенко, спаржа, лайфхак
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