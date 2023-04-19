Как приготовить божественную спаржу. Три лайфхака от Клопотенко

Спаржа готовится очень быстро, поэтому во время приготовления нельзя отходить от плиты Фото: depositphotos.com

Предупреждение

Спаржа готовится очень быстро, поэтому во время приготовления нельзя отходить от плиты, иначе она станет мягкой и невкусной.

Подготовка

Перед приготовлением необходимо отрезать нижнюю, несъедобную, часть спаржи. Если верхний шар стебля твердый, его надо счистить. Верх спаржи никогда не чистится.

Приготовление

В подсоленную кипящую воду опускаем очищенную спаржу и варим не больше 1 минуты. Сразу после этого перекладываем ее в миску с холодной водой, чтобы остановить приготовление. После этого перекладываем спаржу на бумажное полотенце. Спаржа готова.

Применение

Спаржу можно добавлять в салаты и другие блюда. Клопотенко рекомендует обжарить ее после приготовления на сливочном масле в течение 2 минут. "Выходит просто божественно! Обязательно попробуйте", – порекомендовал он.