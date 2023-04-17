Бульвар Шоубиз
 
17 апреля, 2023
 
Рецепты

"Бомбезное сочетание вкуса". Поэтапный рецепт восьмислойного салата со шпротами и плавленым сыром

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Первый слой в салате сделан из картофеля, затем выкладываются зеленый лук, шпроты, морковь, огурец, плавленый сырок, желток и в конце белок
Первый слой в салате сделан из картофеля, затем выкладываются зеленый лук, шпроты, морковь, огурец, плавленый сырок, желток и в конце белок
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram

Автор украинского кулинарного Instagram-блога "Смачні рецепти на кожен день" поделилась рецептом приготовления салата из восьми ингредиентов, которые дают "бомбезное сочетание вкуса".

Продукты на две порции диаметром 10,5 см

  • 2 средние картофелины; 
  • 1 морковь;
  •  2 яйца;
  • 1 маринованный огурец; 
  • 1 пачка плавленго сыра; 
  • 0,5 банки со шпротами; 
  • 3 ст. л. майонеза; 
  • зеленый лук; 
  • специи, соль, перец – по вкусу.

Приготовление продуктов

  • картофель, морковь, яйца отварить до готовности; охладить, почистить;
  • яйца разделить на желтки и белки; 
  • зеленый лук мелко порезать; 
  • шпроты размять вилкой; 
  • все остальные составляющие по отдельности натереть на среднюю терку; натертый огурец отжать от излишней жидкости; 
  • майонез выложить в одноразовый кондитерский мешочек и вырезать в нем маленькое отверстие.

Формирование салата

Посредине тарелки кладем форму, делаем на дне легкую сеточку из майонеза и начинаем выкладывать салат слоями, смазывая каждый майонезной сеткой и слегка утрамбовывая каждый слой в такой последовательности:

  • картофель; 
  • зеленый лук; 
  • шпроты; 
  • морковь; 
  • огурец;
  • плавленый сырок;
  • желток; 
  • белок.

Верхний слой майонезом не смазывать. Все слои, кроме шпротного и огуречного, слегка можно посыпать специями. Перед подачей на стол салат должен пропитаться.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: рецепт, салат, шпроты
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