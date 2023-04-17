"Бомбезное сочетание вкуса". Поэтапный рецепт восьмислойного салата со шпротами и плавленым сыром

Продукты на две порции диаметром 10,5 см
- 2 средние картофелины;
- 1 морковь;
- 2 яйца;
- 1 маринованный огурец;
- 1 пачка плавленго сыра;
- 0,5 банки со шпротами;
- 3 ст. л. майонеза;
- зеленый лук;
- специи, соль, перец – по вкусу.
Приготовление продуктов
- картофель, морковь, яйца отварить до готовности; охладить, почистить;
- яйца разделить на желтки и белки;
- зеленый лук мелко порезать;
- шпроты размять вилкой;
- все остальные составляющие по отдельности натереть на среднюю терку; натертый огурец отжать от излишней жидкости;
- майонез выложить в одноразовый кондитерский мешочек и вырезать в нем маленькое отверстие.
Формирование салата
Посредине тарелки кладем форму, делаем на дне легкую сеточку из майонеза и начинаем выкладывать салат слоями, смазывая каждый майонезной сеткой и слегка утрамбовывая каждый слой в такой последовательности:
- картофель;
- зеленый лук;
- шпроты;
- морковь;
- огурец;
- плавленый сырок;
- желток;
- белок.
Верхний слой майонезом не смазывать. Все слои, кроме шпротного и огуречного, слегка можно посыпать специями. Перед подачей на стол салат должен пропитаться.