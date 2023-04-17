"Бомбезное сочетание вкуса". Поэтапный рецепт восьмислойного салата со шпротами и плавленым сыром

Первый слой в салате сделан из картофеля, затем выкладываются зеленый лук, шпроты, морковь, огурец, плавленый сырок, желток и в конце белок Фото: cook_with_me_at_home / Instagram

Продукты на две порции диаметром 10,5 см

2 средние картофелины;

1 морковь;

2 яйца;

1 маринованный огурец;

1 пачка плавленго сыра;

0,5 банки со шпротами;

3 ст. л. майонеза;

зеленый лук;

специи, соль, перец – по вкусу.

Приготовление продуктов

картофель, морковь, яйца отварить до готовности; охладить, почистить;

яйца разделить на желтки и белки;

зеленый лук мелко порезать;

шпроты размять вилкой;

все остальные составляющие по отдельности натереть на среднюю терку; натертый огурец отжать от излишней жидкости;

майонез выложить в одноразовый кондитерский мешочек и вырезать в нем маленькое отверстие.

Формирование салата

Посредине тарелки кладем форму, делаем на дне легкую сеточку из майонеза и начинаем выкладывать салат слоями, смазывая каждый майонезной сеткой и слегка утрамбовывая каждый слой в такой последовательности:

картофель;

зеленый лук;

шпроты;

морковь;

огурец;

плавленый сырок;

желток;

белок.

Верхний слой майонезом не смазывать. Все слои, кроме шпротного и огуречного, слегка можно посыпать специями. Перед подачей на стол салат должен пропитаться.