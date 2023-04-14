Бульвар Шоубиз
 
14 апреля, 2023
 
Рецепты

"Весь вкус этого блюда в заправке и она просто фантастическая". Подробный рецепт по мотивам классического салата "Цезарь"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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По желанию в салат можно добавить пармезан и сухарики
По желанию в салат можно добавить пармезан и сухарики
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram

Автор украинского кулинарного Instagram-блога "Смачні рецепти на кожен день" поделилась простым рецептом приготовления салата по мотивам классического салата "Цезарь".

"Весь вкус этого блюда в заправке и она просто фантастическая", – анонсировала рецепт блогер.

Ингредиенты для салата

  • 2 шт. куриного филе; 
  • 4 ст. л. подсолнечного масла; 
  • 8 помидоров; 
  • 10 перепелиных яиц; 
  • сыр пармезан и сухарики –  по желанию.

Для соуса

  • 1 пачка приправы к салату "Цезарь"; 
  • 5 ст. л. майонеза;
  • 3 ст. л. натурального йогурта; 
  • специи, соль, перец и прованские травы по вкусу; 
  • подсолнечное масло, в котором жарилась курица.

Приготовление продуктов для салата

Жарим куриное филе натираем солью, перцем и приправой для курицы, оставляем в холодильнике мариноваться, а затем обжариваем на сковороде с разогретым подсолнечным маслом до золотистой корочки, после этого накрываем крышкой, уменьшаем огонь до минимума и обжариваем еще в течение 5 минут с каждой стороны. Готовое филе плотно заворачиваем в фольгу и оставляем на 20 минут.

Приготовление соуса

В емкость выкладываем майонез, йогурт, специи, приправу для салата, масло со сковороды, сок, который пустила курица в фольге и перемешиваем до однородности. Соус должен быть не густой. При необходимости его можно разбавить кипяченой водой. 

Приготовление салата

Сухие и чистые листья салата рвем на куски, перемешиваем, добавляем третью часть соуса и перемешиваем так, чтобы каждый кусочек пропитался. Выкладываем на тарелку. Сверху кладем порезанное на кусочки куриное филе, разрезанные на две части перепелиные яйца и дольки помидоров. Сверху салат обильно поливаем оставшимся соусом.

При желании можно посыпать тертым пармезаном и добавить сухарики.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: рецепт, салат
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