"Весь вкус этого блюда в заправке и она просто фантастическая". Подробный рецепт по мотивам классического салата "Цезарь"

"Весь вкус этого блюда в заправке и она просто фантастическая", – анонсировала рецепт блогер.
Ингредиенты для салата
Для соуса
Приготовление продуктов для салата
Жарим куриное филе натираем солью, перцем и приправой для курицы, оставляем в холодильнике мариноваться, а затем обжариваем на сковороде с разогретым подсолнечным маслом до золотистой корочки, после этого накрываем крышкой, уменьшаем огонь до минимума и обжариваем еще в течение 5 минут с каждой стороны. Готовое филе плотно заворачиваем в фольгу и оставляем на 20 минут.
Приготовление соуса
В емкость выкладываем майонез, йогурт, специи, приправу для салата, масло со сковороды, сок, который пустила курица в фольге и перемешиваем до однородности. Соус должен быть не густой. При необходимости его можно разбавить кипяченой водой.
Приготовление салата
Сухие и чистые листья салата рвем на куски, перемешиваем, добавляем третью часть соуса и перемешиваем так, чтобы каждый кусочек пропитался. Выкладываем на тарелку. Сверху кладем порезанное на кусочки куриное филе, разрезанные на две части перепелиные яйца и дольки помидоров. Сверху салат обильно поливаем оставшимся соусом.
При желании можно посыпать тертым пармезаном и добавить сухарики.