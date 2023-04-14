"Весь вкус этого блюда в заправке и она просто фантастическая". Подробный рецепт по мотивам классического салата "Цезарь"

По желанию в салат можно добавить пармезан и сухарики Фото: cook_with_me_at_home / Instagram

"Весь вкус этого блюда в заправке и она просто фантастическая", – анонсировала рецепт блогер.

Ингредиенты для салата

2 шт. куриного филе;

4 ст. л. подсолнечного масла;

8 помидоров;

10 перепелиных яиц;

сыр пармезан и сухарики – по желанию.

Для соуса

1 пачка приправы к салату "Цезарь";

5 ст. л. майонеза;

3 ст. л. натурального йогурта;

специи, соль, перец и прованские травы по вкусу;

подсолнечное масло, в котором жарилась курица.

Приготовление продуктов для салата

Жарим куриное филе натираем солью, перцем и приправой для курицы, оставляем в холодильнике мариноваться, а затем обжариваем на сковороде с разогретым подсолнечным маслом до золотистой корочки, после этого накрываем крышкой, уменьшаем огонь до минимума и обжариваем еще в течение 5 минут с каждой стороны. Готовое филе плотно заворачиваем в фольгу и оставляем на 20 минут.

Приготовление соуса

В емкость выкладываем майонез, йогурт, специи, приправу для салата, масло со сковороды, сок, который пустила курица в фольге и перемешиваем до однородности. Соус должен быть не густой. При необходимости его можно разбавить кипяченой водой.

Приготовление салата

Сухие и чистые листья салата рвем на куски, перемешиваем, добавляем третью часть соуса и перемешиваем так, чтобы каждый кусочек пропитался. Выкладываем на тарелку. Сверху кладем порезанное на кусочки куриное филе, разрезанные на две части перепелиные яйца и дольки помидоров. Сверху салат обильно поливаем оставшимся соусом.

При желании можно посыпать тертым пармезаном и добавить сухарики.