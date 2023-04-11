Вкусный салат из пекинской капусты, яиц и свежих огурцов. Простой рецепт

Майонез следует добавлять в салат перед подачей на стол Фото: cook_with_me_at_home / Instagram

Продукты:

шесть яиц;

два свежих огурца;

одна банка консервированного горошка;

200 г пекинской капусты;

зелень, специи, майонез – по вкусу.

Приготовление

Нарезаем полосками пекинскую капусту и огурцы, добавляем мелко нарезанную зелень и нарезанные кубиками вареные яйца, перемешиваем ингредиенты. Перед подачей на стол заправляем майонезом и добавляем специи.