Бульвар Шоубиз
 
11 апреля, 2023
 
Рецепты

Вкусный салат из пекинской капусты, яиц и свежих огурцов. Простой рецепт

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Майонез следует добавлять в салат перед подачей на стол
Майонез следует добавлять в салат перед подачей на стол
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram

Автор украинского кулинарного Instagram-блога "Смачні рецепти на кожен день" поделилась рецептом приготовления вкусного и легкого салата из пекинской капусты.

Продукты:

  • шесть яиц; 
  • два свежих огурца;
  • одна банка консервированного горошка; 
  • 200 г пекинской капусты; 
  • зелень, специи, майонез – по вкусу.

Приготовление

Нарезаем полосками пекинскую капусту и огурцы, добавляем мелко нарезанную зелень и нарезанные кубиками вареные яйца, перемешиваем ингредиенты. Перед подачей на стол заправляем майонезом и добавляем специи.

Фото: cook_with_me_at_home / Instagram
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: рецепт, салат, пекинская капуста
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