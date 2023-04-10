  Нежный рулет со сгущенкой и арахисом. Кулинарный эксперт объяснила, зачем добавлять воду в бисквитное тесто

"Мягкий, нежный, с приятной карамельной ноткой от сгущенки и большим количеством орешков. Очень просто готовится, получается идеальный, не трескается и имеет отличный вид", – анонсировала рецепт блогер.
Ингредиенты для бисквита
Для крема
Приготовление
Выпекание
Массу переливаем на противень, застеленный пергаментом, равномерно распределяем по всей площади. Выпекаем в духовке, разогретой до 170 °С, около 25 минут.
Готовый бисквит забираем из формы, сверху накрываем пергаментом, переворачиваем и осторожно забираем нижний пергамент. Сверху бисквит накрываем полотенцем и оставляем до полного охлаждения.
Когда бисквит остынет, срезаем подсушенные края, чтобы легко завернуть его в рулет. Также снимаем с бисквита верхнюю пленку.
Смазывание кремом
Сметану, сахарную пудру, ванилин и загуститель взбиваем миксером до пышности. Крем выкладываем на бисквит и равномерно распределяем. С одного края выкладываем вареную сгущенку и плотно заворачиваем бисквит.
Рулет плотно заворачиваем в пищевую пленку и оставляем в холодильнике на один час. Готовый рулет смазываем остатками крема и посыпаем арахисом.