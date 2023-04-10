  Нежный рулет со сгущенкой и арахисом. Кулинарный эксперт объяснила, зачем добавлять воду в бисквитное тесто

Рулет выпекаем в духовке, разогретой до 170 °С, около 25 минут Фото: pixabay.com

"Мягкий, нежный, с приятной карамельной ноткой от сгущенки и большим количеством орешков. Очень просто готовится, получается идеальный, не трескается и имеет отличный вид", – анонсировала рецепт блогер.

Ингредиенты для бисквита

4 яйца;

150 г сахара;

40 мл воды;

1 пакетик ванильного сахара;

100 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя.

Для крема

600 г сметаны жирностью 20%;

60 г сахарной пудры;

щепотка ванилина;

2 пакетика загустителя;

100 г сгущенного молока;

200 г арахиса.

Приготовление

Взбиваем белки в пену, добавляем сахар и ванильный сахар и продолжаем взбивать, чтобы получилась густая и пышная масса;

добавляем желтки и продолжаем взбивать;

вливаем воду для того, чтобы бисквит был эластичным и не трескался при сворачивании, и перемешиваем на низких оборотах миксера;

всыпаем муку и разрыхлитель, продолжая размешивать с помощью миксера. Должна получиться пышная бисквитная масса.

Выпекание

Массу переливаем на противень, застеленный пергаментом, равномерно распределяем по всей площади. Выпекаем в духовке, разогретой до 170 °С, около 25 минут.

Готовый бисквит забираем из формы, сверху накрываем пергаментом, переворачиваем и осторожно забираем нижний пергамент. Сверху бисквит накрываем полотенцем и оставляем до полного охлаждения.

Когда бисквит остынет, срезаем подсушенные края, чтобы легко завернуть его в рулет. Также снимаем с бисквита верхнюю пленку.

Смазывание кремом

Сметану, сахарную пудру, ванилин и загуститель взбиваем миксером до пышности. Крем выкладываем на бисквит и равномерно распределяем. С одного края выкладываем вареную сгущенку и плотно заворачиваем бисквит.

Рулет плотно заворачиваем в пищевую пленку и оставляем в холодильнике на один час. Готовый рулет смазываем остатками крема и посыпаем арахисом.

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