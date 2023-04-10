Бульвар Шоубиз
 
10 апреля, 2023
 
Рецепты

Нежный рулет со сгущенкой и арахисом. Кулинарный эксперт объяснила, зачем добавлять воду в бисквитное тесто

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Рулет выпекаем в духовке, разогретой до 170 &deg;С, около 25 минут
Рулет выпекаем в духовке, разогретой до 170 °С, около 25 минут
Фото: pixabay.com

Украинский кулинарный блогер Лилия Цвит на своем канале в YouTube разместила видео, на котором показала, как приготовить бисквитный рулет с арахисом и сгущенным молоком.

"Мягкий, нежный, с приятной карамельной ноткой от сгущенки и большим количеством орешков. Очень просто готовится, получается идеальный, не трескается и имеет отличный вид", – анонсировала рецепт блогер. 

Ингредиенты для бисквита

  • 4 яйца; 
  • 150 г сахара; 
  • 40 мл воды; 
  • 1 пакетик ванильного сахара;
  • 100 г муки; 
  • 1 ч. л. разрыхлителя.

Для крема 

  • 600 г сметаны жирностью 20%; 
  • 60 г сахарной пудры; 
  • щепотка ванилина; 
  • 2 пакетика загустителя; 
  • 100 г сгущенного молока; 
  • 200 г арахиса.

Приготовление

  • Взбиваем белки в пену, добавляем сахар и ванильный сахар и продолжаем взбивать, чтобы получилась густая и пышная масса; 
  • добавляем желтки и продолжаем взбивать;
  •  вливаем воду для того, чтобы бисквит был эластичным и не трескался при сворачивании, и перемешиваем на низких оборотах миксера; 
  • всыпаем муку и разрыхлитель, продолжая размешивать с помощью миксера. Должна получиться пышная бисквитная масса.

Выпекание

Массу переливаем на противень, застеленный пергаментом, равномерно распределяем по всей площади. Выпекаем в духовке, разогретой до 170 °С, около 25 минут.

Готовый бисквит забираем из формы, сверху накрываем пергаментом, переворачиваем и осторожно забираем нижний пергамент. Сверху бисквит накрываем полотенцем и оставляем до полного охлаждения. 

Когда бисквит остынет, срезаем подсушенные края, чтобы легко завернуть его в рулет. Также снимаем с бисквита верхнюю пленку. 

Смазывание кремом

Сметану, сахарную пудру, ванилин и загуститель взбиваем миксером до пышности. Крем выкладываем на бисквит и равномерно распределяем. С одного края выкладываем вареную сгущенку и плотно заворачиваем бисквит. 

Рулет плотно заворачиваем в пищевую пленку и оставляем в холодильнике на один час. Готовый рулет смазываем остатками крема и посыпаем арахисом.

ВИДЕО
Видео: Лілія Цвіт / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Лилия Цвит, бисквит, рулет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Беженка из Мариуполя Акимченкова, в 17 лет родившая под звуки обстрелов: Путину желаю скорейшей смерти. Какую бы ужасную смерть я ни представляла – мне кажется, этого мало
  Беженка из Мариуполя Акимченкова, в 17 лет родившая под звуки обстрелов: Путину желаю скорейшей смерти. Какую бы ужасную смерть я ни представляла – мне кажется, этого мало
Алеся БАЦМАН
  Офицер запаса армии Израиля Тамар: У Украины было три очень интересные контрнаступательные операции. Каждая из них будет изучаться в офицерских академиях развитых стран
  Офицер запаса армии Израиля Тамар: У Украины было три очень интересные контрнаступательные операции. Каждая из них будет изучаться в офицерских академиях развитых стран
Дмитрий ГОРДОН
"Самая сложная, самая дорогая система". Для чего Украине нужны F-16 и есть ли альтернатива американским истребителям
"Самая сложная, самая дорогая система". Для чего Украине нужны F-16 и есть ли альтернатива американским истребителям
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Янтарный фон, золотые узоры, звезды и матовая текстура. Как выглядит актуальный маникюр в шоколадных тонах
Янтарный фон, золотые узоры, звезды и матовая текстура. Как выглядит актуальный маникюр в шоколадных тонах
Михаил Поплавский после 30 лет руководства Университетом культуры заявил о передаче полномочий
Михаил Поплавский после 30 лет руководства Университетом культуры заявил о передаче полномочий Актуально
"Догадаться, какие продукты входят в состав, получается не у всех". Яркий и очень вкусный салат "Лисичка"
"Догадаться, какие продукты входят в состав, получается не у всех". Яркий и очень вкусный салат "Лисичка"
"Одна из любимых фотографий". Галкин показал, как Пугачева танцевала в легком платье, приподняв его подол
"Одна из любимых фотографий". Галкин показал, как Пугачева танцевала в легком платье, приподняв его подол
  Нежный рулет со сгущенкой и арахисом. Кулинарный эксперт объяснила, зачем добавлять воду в бисквитное тесто
  Нежный рулет со сгущенкой и арахисом. Кулинарный эксперт объяснила, зачем добавлять воду в бисквитное тесто
Галина ГРИШИНА
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото
Как варить яйца на Пасху, чтобы они не потрескались
Как варить яйца на Пасху, чтобы они не потрескались
"Это было непросто". 48-летняя Суэнк впервые стала матерью и показала своих новорожденных детей
"Это было непросто". 48-летняя Суэнк впервые стала матерью и показала своих новорожденных детей
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу уехал на отдых со своей новой избранницей
Налчаджиоглу уехал на отдых со своей новой избранницей
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе
  "Получаются очень вкусными, мягкими и влажными". Как приготовить шоколадную паску без дрожжей. Простой и легкий рецепт
  "Получаются очень вкусными, мягкими и влажными". Как приготовить шоколадную паску без дрожжей. Простой и легкий рецепт
Галина ГРИШИНА
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе
Галина ГРИШИНА
  Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской
  Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской
Галина ГРИШИНА
"Деньги для меня никогда не пахли и не пахнут". В сети опубликовали дубляжную пародию на интервью Ани Лорак российской пропагандистке. Видео
"Деньги для меня никогда не пахли и не пахнут". В сети опубликовали дубляжную пародию на интервью Ани Лорак российской пропагандистке. Видео
Галина ГРИШИНА
"Не поддерживайте умиротворителей". Кинг выступил в поддержку украинцев. В Украине отреагировали
"Не поддерживайте умиротворителей". Кинг выступил в поддержку украинцев. В Украине отреагировали
Галина ГРИШИНА
Каменских впервые прокомментировала слухи о разводе с Потапом после заявления его экс-подопечной о том, что рэпер склонял ее к интиму
Каменских впервые прокомментировала слухи о разводе с Потапом после заявления его экс-подопечной о том, что рэпер склонял ее к интиму
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 