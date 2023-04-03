  Итальянская паска с цукатами и коньяком. Как приготовить панеттоне

Выпекаем панеттоне в духовке, разогретой до 180 °С, в течение 30 минут Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

430 г муки;

150 г сахара;

1 ч. л. ванильного сахара;

7 г сухих дрожжей;

150 г яичных желтков;

190 г молока;

25 г меда;

180 г сливочного масла;

один апельсин или лимон;

100 г изюма;

100 г цукатов;

50 мл коньяка, рома или другого ароматного алкоголя.

Нюансы

"Для этого рецепта необходимо воспользоваться кухонными весами, здесь очень важна точность. Потому желтки приведены в граммах. Все продукты должны быть комнатной температуры, яйца и масло достаньте заранее из холодильника", – подчеркнула блогер.

Ярош отметила, что панеттоне – самая вкусная паска, которую ей приходилось пробовать.

Приготовление

Просейте муку в большую миску. Добавьте сахар, ванильный сахар и сухие дрожжи. Хорошо размешайте.

В другой емкости смешайте яичные желтки и мед. Молоко слегка подогрейте и добавьте его в желтки, хорошо перемешайте.

Объедините обе смеси, перемешайте венчиком или миксером с насадками для теста. Добавьте мягкое сливочное масло, вымешивая до полной однородности теста.

С апельсина снимите цедру, предварительно вымыв его щеткой с содой, чтобы снять защитный восковой налет. Добавьте цедру в тесто. Продолжайте вымешивать его еще пять минут.

Когда тесто станет гладким, накройте миску пищевой пленкой и поставьте в теплое место на несколько часов, дождавшись, чтобы тесто хорошо поднялось и покрылось пузырьками.

Пока тесто поднимается, подготовьте сухофрукты. Изюм и цукаты хорошо промойте в дуршлаге и залейте небольшим количеством кипятка. Добавьте туда коньяк. Оставьте замачивать на несколько часов, затем слейте воду.

Когда тесто поднимется, его надо снова вымесить с помощью миксера. Нужно добиться такой консистенции, чтобы тесто не рвалось при растягивании, а затем добавить изюм и цукаты.

Выложите тесто в бумажные формы, заполняя их на треть. Поставьте тесто в теплое место.

Выпекайте панеттоне в духовке, разогретой до 180 °С, в течение 30 минут.

ВИДЕО

Видео: Mila Rosh. Україномовний блог / YouTube