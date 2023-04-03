Бульвар Шоубиз
 
03 апреля, 2023
 
Рецепты

Итальянская паска с цукатами и коньяком. Как приготовить панеттоне

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Выпекаем панеттоне в духовке, разогретой до 180 &deg;С, в течение 30 минут
Выпекаем панеттоне в духовке, разогретой до 180 °С, в течение 30 минут
Фото: pixabay.com

16 апреля в Украине православные христиане отмечают Пасху. Аналог рецепта итальянский паски – панеттоне – рассказала на своем YouTube-канале украинский кулинарный блогер Мила Ярош.

Ингредиенты: 

  • 430 г муки; 
  • 150 г сахара; 
  • 1 ч. л. ванильного сахара; 
  • 7 г сухих дрожжей; 
  • 150 г яичных желтков; 
  • 190 г молока; 
  • 25 г меда;
  • 180 г сливочного масла; 
  • один апельсин или лимон; 
  • 100 г изюма; 
  • 100 г цукатов; 
  • 50 мл коньяка, рома или другого ароматного алкоголя.

Нюансы

"Для этого рецепта необходимо воспользоваться кухонными весами, здесь очень важна точность. Потому желтки приведены в граммах. Все продукты должны быть комнатной температуры, яйца и масло достаньте заранее из холодильника",  подчеркнула блогер. 

Ярош отметила, что панеттоне  самая вкусная паска, которую ей приходилось пробовать.

Приготовление

  • Просейте муку в большую миску. Добавьте сахар, ванильный сахар и сухие дрожжи. Хорошо размешайте. 
  • В другой емкости смешайте яичные желтки и мед. Молоко слегка подогрейте и добавьте его в желтки, хорошо перемешайте. 
  • Объедините обе смеси, перемешайте венчиком или миксером с насадками для теста. Добавьте мягкое сливочное масло, вымешивая до полной однородности теста. 
  • С апельсина снимите цедру, предварительно вымыв его щеткой с содой, чтобы снять защитный восковой налет. Добавьте цедру в тесто. Продолжайте вымешивать его еще пять минут.
  • Когда тесто станет гладким, накройте миску пищевой пленкой и поставьте в теплое место на несколько часов, дождавшись, чтобы тесто хорошо поднялось и покрылось пузырьками. 
  • Пока тесто поднимается, подготовьте сухофрукты. Изюм и цукаты хорошо промойте в дуршлаге и залейте небольшим количеством кипятка. Добавьте туда коньяк. Оставьте замачивать на несколько часов, затем слейте воду.
  • Когда тесто поднимется, его надо снова вымесить с помощью миксера. Нужно добиться такой консистенции, чтобы тесто не рвалось при растягивании, а затем добавить изюм и цукаты. 
  • Выложите тесто в бумажные формы, заполняя их на треть. Поставьте тесто в теплое место.
  • Выпекайте панеттоне в духовке, разогретой до 180 °С, в течение 30 минут.
ВИДЕО
Видео: Mila Rosh. Україномовний блог / YouTube

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Пасха, кулинария, рецепт, панеттоне
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