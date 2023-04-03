  Итальянская паска с цукатами и коньяком. Как приготовить панеттоне

Ингредиенты:
- 430 г муки;
- 150 г сахара;
- 1 ч. л. ванильного сахара;
- 7 г сухих дрожжей;
- 150 г яичных желтков;
- 190 г молока;
- 25 г меда;
- 180 г сливочного масла;
- один апельсин или лимон;
- 100 г изюма;
- 100 г цукатов;
- 50 мл коньяка, рома или другого ароматного алкоголя.
Нюансы
"Для этого рецепта необходимо воспользоваться кухонными весами, здесь очень важна точность. Потому желтки приведены в граммах. Все продукты должны быть комнатной температуры, яйца и масло достаньте заранее из холодильника", – подчеркнула блогер.
Ярош отметила, что панеттоне – самая вкусная паска, которую ей приходилось пробовать.
Приготовление
- Просейте муку в большую миску. Добавьте сахар, ванильный сахар и сухие дрожжи. Хорошо размешайте.
- В другой емкости смешайте яичные желтки и мед. Молоко слегка подогрейте и добавьте его в желтки, хорошо перемешайте.
- Объедините обе смеси, перемешайте венчиком или миксером с насадками для теста. Добавьте мягкое сливочное масло, вымешивая до полной однородности теста.
- С апельсина снимите цедру, предварительно вымыв его щеткой с содой, чтобы снять защитный восковой налет. Добавьте цедру в тесто. Продолжайте вымешивать его еще пять минут.
- Когда тесто станет гладким, накройте миску пищевой пленкой и поставьте в теплое место на несколько часов, дождавшись, чтобы тесто хорошо поднялось и покрылось пузырьками.
- Пока тесто поднимается, подготовьте сухофрукты. Изюм и цукаты хорошо промойте в дуршлаге и залейте небольшим количеством кипятка. Добавьте туда коньяк. Оставьте замачивать на несколько часов, затем слейте воду.
- Когда тесто поднимется, его надо снова вымесить с помощью миксера. Нужно добиться такой консистенции, чтобы тесто не рвалось при растягивании, а затем добавить изюм и цукаты.
- Выложите тесто в бумажные формы, заполняя их на треть. Поставьте тесто в теплое место.
- Выпекайте панеттоне в духовке, разогретой до 180 °С, в течение 30 минут.
ВИДЕО
Видео: Mila Rosh. Україномовний блог / YouTube