Бульвар Шоубиз
 
31 марта, 2023
 
Рецепты

"Остается мягкой даже спустя неделю после выпечки". Рецепт ароматной и нежной заварной паски

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Выпекаем паски в духовке в течение 60 минут при температуре 160 &deg;С
Выпекаем паски в духовке в течение 60 минут при температуре 160 °С
Скриншот: Львівські пляцки | Леся Кравецька / YouTube

Украинский кулинарный блогер Лилия Цвит на своем канале в YouTube разместила видео, на котором показала, как приготовить заварную паску.

"Очень вкусная, мягкая, ароматная паска. Главное преимущество – действительно долго не черствеет. Тесто сдобное, жирное, поэтому отлично сохраняется. Остается мягкой даже спустя неделю после выпечки. А заварная основа придает тесту особо нежную структуру", – анонсировала рецепт блогер. 

Заварная основа

В 50 г просеянной муки вливаем 200 мл горячего молока и перемешиваем миксером, чтобы не было комков. В итоге должна получиться липкая, густая масса. 

Приготовление опары

Смешиваем 200 мл едва теплого молока с 1 ст. л. сахара, а затем добавляем 40 г пресованных дрожжей. В конце добавляем заварную основу, дождавшись, чтобы она остыла. Всю массу перемешиваем миксером. В конце добавляем 130 г просеянной муки и снова перемешиваем до однородной массы.

Опару накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 40 минут.

Ингредиенты для теста:

  • 7 шт. желтков; 
  • 1 белок; 
  • 150 г сахара; 
  • 2 пакета ванильного сахара;  
  • 1 ч. л. соли; 
  • 100 г сливочного масла; 
  • 600 г муки; 
  • 0,25 ч. л куркумы;
  • 200 г изюма; 
  • 1 ч. л. цедры; 
  • 1 ст. л. крахмала. 

Приготовление теста

Смешиваем семь желтков, один белок, соль, сахар и ванильный сахар миксером до получения однородной белой массы. Оставляем массу на 20 минут, а затем смешиваем ее с опарой. 

Постепенно добавляем просеянную муку и начинаем замешивать тесто, добавляя по ложке негорячего растопленного сливочного масла. Тесто вымешиваем руками около 40 минут. 

"Чем лучше вымешано тесто, тем пышнее будет паска, – подчеркнула эксперт. – В готовое тесто добавляем сухофрукты, перемешанные с крахмалом".

Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 60 минут. 

Формирование пасок

Смазываем руки маслом, чтобы тесто не прилипало, и порционно формируем шарики, которые выкладываем в бумажные формы. В центре каждой паски делаем отверстие, чтобы вышел воздух. Паски оставляем подниматься на 60 минут. После осторожно смазываем верхушки пасок желтком, смешанным с молоком или водой.

Выпекание

Выпекаем паски в духовке в течение 60 минут при температуре 160 °С.

ВИДЕО
Видео: Лілія Цвіт / YouTube

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Пасха, сухофрукты, кулинария, рецепт, выпечка, духовка
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