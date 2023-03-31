  "Остается мягкой даже спустя неделю после выпечки". Рецепт ароматной и нежной заварной паски

Выпекаем паски в духовке в течение 60 минут при температуре 160 °С Скриншот: Львівські пляцки | Леся Кравецька / YouTube

"Очень вкусная, мягкая, ароматная паска. Главное преимущество – действительно долго не черствеет. Тесто сдобное, жирное, поэтому отлично сохраняется. Остается мягкой даже спустя неделю после выпечки. А заварная основа придает тесту особо нежную структуру", – анонсировала рецепт блогер.

Заварная основа

В 50 г просеянной муки вливаем 200 мл горячего молока и перемешиваем миксером, чтобы не было комков. В итоге должна получиться липкая, густая масса.

Приготовление опары

Смешиваем 200 мл едва теплого молока с 1 ст. л. сахара, а затем добавляем 40 г пресованных дрожжей. В конце добавляем заварную основу, дождавшись, чтобы она остыла. Всю массу перемешиваем миксером. В конце добавляем 130 г просеянной муки и снова перемешиваем до однородной массы.

Опару накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 40 минут.

Ингредиенты для теста:

7 шт. желтков;

1 белок;

150 г сахара;

2 пакета ванильного сахара;

1 ч. л. соли;

100 г сливочного масла;

600 г муки;

0,25 ч. л куркумы;

200 г изюма;

1 ч. л. цедры;

1 ст. л. крахмала.

Приготовление теста

Смешиваем семь желтков, один белок, соль, сахар и ванильный сахар миксером до получения однородной белой массы. Оставляем массу на 20 минут, а затем смешиваем ее с опарой.

Постепенно добавляем просеянную муку и начинаем замешивать тесто, добавляя по ложке негорячего растопленного сливочного масла. Тесто вымешиваем руками около 40 минут.

"Чем лучше вымешано тесто, тем пышнее будет паска, – подчеркнула эксперт. – В готовое тесто добавляем сухофрукты, перемешанные с крахмалом".

Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 60 минут.

Формирование пасок

Смазываем руки маслом, чтобы тесто не прилипало, и порционно формируем шарики, которые выкладываем в бумажные формы. В центре каждой паски делаем отверстие, чтобы вышел воздух. Паски оставляем подниматься на 60 минут. После осторожно смазываем верхушки пасок желтком, смешанным с молоком или водой.

Выпекание

Выпекаем паски в духовке в течение 60 минут при температуре 160 °С.

ВИДЕО

Видео: Лілія Цвіт / YouTube