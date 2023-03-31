Как легко отказаться от сладкого при похудении. Пять советов от фитнес-инструктора

"Отказ от сладкого – не единственное условие похудения. Для этого необходимо следить за количеством еды и заниматься упражнениями", – почеркнул фитнес-инструктор.
Чем заменить сладости, чтобы отказаться от них насовсем
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Бойко в 2012 году на чемпионате Украины по бодибилдингу в Киеве завоевал бронзовую медаль в категории "ветераны". В 2016 году на открытом кубке Львовской области по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнес-бикини и пляжному бодибилдингу в категории "ветераны" он занял второе место.