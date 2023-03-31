Как легко отказаться от сладкого при похудении. Пять советов от фитнес-инструктора

"Отказ от сладкого – не единственное условие похудения. Для этого необходимо следить за количеством еды и заниматься упражнениями", – почеркнул фитнес-инструктор.

Чем заменить сладости, чтобы отказаться от них насовсем

Количество сладкого сокращайте постепенно. Если в день съедаете три пирожных, сперва уберите из рациона одно, потом два, а затем откажитесь полностью.

Пакетированные соки и сладкие напитки замените водой или чаем.

Используйте сахарозаменители. Они дают сладкий вкус, но не содержат калорий.

Уменьшайте количество продуктов, в которых содержится промышленный сахар: печенье, шоколадки, конфеты.

Употребляйте больше белков и овощей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леонід Бойко | Експерт з коригування ваги (@boyko__leonid)