Бульвар Шоубиз
 
31 марта, 2023
 
Рецепты

Лучший завтрак при похудении. Фитнес-инструктор объяснил, как скорость метаболизма зависит от еды

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Пропуск завтрака не приведет к автоматическому перееданию или набору веса, считает эксперт
Пропуск завтрака не приведет к автоматическому перееданию или набору веса, считает эксперт
Фото: depositphotos.com

Украинский спортивный и фитнес-инструктор Леонид Бойко на своей странице в Instagram объяснил, почему пропущенный завтрак не влияет на обмен веществ и, как следствие, не приводит к набору лишнего веса.

Что есть на завтрак

По словам эксперта, влияние завтрака на снижение массы тела зависит от того, чем человек завтракает. Лучшим вариантом завтрака, отметил он, являются продукты с высоким содержанием клетчатки, сложных углеводов и белка. 

"Это даст энергию, утолит аппетит и станет основой здорового питания в течение всего дня", – отметил Бойко. 

Если не хочется – есть не обязательно

Эксперт подчеркнул, что утверждение о том, что именно завтрак запускает метаболизм, является мифом. По словам Бойко, исследования, которые привели к появлению этого мифа, позже были признаны ошибочными.

"Для метаболизма важно общее количество пищи, съеденное в течение дня. Не имеет значения, когда и как часто вы едите, – подчеркнул он.  Не имеет значения, завтракаете вы или нет, если в течение дня будете есть здоровую еду. Поэтому пропуск завтрака не приведет к автоматическому перееданию или набору веса". 

Он подчеркнул, что если утром человек не испытывает голод, ему не стоит садиться за стол. 

Бойко отметил, что эти рекомендации не относятся к питанию детей, подростков и беременных.

Контекст:

Бойко в 2012 году на чемпионате Украины по бодибилдингу в Киеве завоевал бронзовую медаль в категории "ветераны". В 2016 году на открытом кубке Львовской области по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнес-бикини и пляжному бодибилдингу в категории "ветераны" он занял второе место.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: продукты, похудение, завтрак, диета
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