Лучший завтрак при похудении. Фитнес-инструктор объяснил, как скорость метаболизма зависит от еды

Что есть на завтрак
По словам эксперта, влияние завтрака на снижение массы тела зависит от того, чем человек завтракает. Лучшим вариантом завтрака, отметил он, являются продукты с высоким содержанием клетчатки, сложных углеводов и белка.
"Это даст энергию, утолит аппетит и станет основой здорового питания в течение всего дня", – отметил Бойко.
Если не хочется – есть не обязательно
Эксперт подчеркнул, что утверждение о том, что именно завтрак запускает метаболизм, является мифом. По словам Бойко, исследования, которые привели к появлению этого мифа, позже были признаны ошибочными.
"Для метаболизма важно общее количество пищи, съеденное в течение дня. Не имеет значения, когда и как часто вы едите, – подчеркнул он. – Не имеет значения, завтракаете вы или нет, если в течение дня будете есть здоровую еду. Поэтому пропуск завтрака не приведет к автоматическому перееданию или набору веса".
Он подчеркнул, что если утром человек не испытывает голод, ему не стоит садиться за стол.
Бойко отметил, что эти рекомендации не относятся к питанию детей, подростков и беременных.
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Бойко в 2012 году на чемпионате Украины по бодибилдингу в Киеве завоевал бронзовую медаль в категории "ветераны". В 2016 году на открытом кубке Львовской области по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнес-бикини и пляжному бодибилдингу в категории "ветераны" он занял второе место.