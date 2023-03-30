Лучший завтрак при похудении. Фитнес-инструктор объяснил, как скорость метаболизма зависит от еды

Пропуск завтрака не приведет к автоматическому перееданию или набору веса, считает эксперт Фото: depositphotos.com

Что есть на завтрак

По словам эксперта, влияние завтрака на снижение массы тела зависит от того, чем человек завтракает. Лучшим вариантом завтрака, отметил он, являются продукты с высоким содержанием клетчатки, сложных углеводов и белка.

"Это даст энергию, утолит аппетит и станет основой здорового питания в течение всего дня", – отметил Бойко.

Если не хочется – есть не обязательно

Эксперт подчеркнул, что утверждение о том, что именно завтрак запускает метаболизм, является мифом. По словам Бойко, исследования, которые привели к появлению этого мифа, позже были признаны ошибочными.

"Для метаболизма важно общее количество пищи, съеденное в течение дня. Не имеет значения, когда и как часто вы едите, – подчеркнул он. – Не имеет значения, завтракаете вы или нет, если в течение дня будете есть здоровую еду. Поэтому пропуск завтрака не приведет к автоматическому перееданию или набору веса".

Он подчеркнул, что если утром человек не испытывает голод, ему не стоит садиться за стол.

Бойко отметил, что эти рекомендации не относятся к питанию детей, подростков и беременных.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леонід Бойко | Експерт з коригування ваги (@boyko__leonid)