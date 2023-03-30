Бульвар Шоубиз
 
30 марта, 2023
 
Рецепты

Как выбрать вкусное и свежее сало: смотрим, нюхаем, протыкаем

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Самым вкусным считается сало со спины или боковой части туши
Самым вкусным считается сало со спины или боковой части туши
Фото: depositphotos.com

Вкусное и свежее сало имеет бело-розовый цвет без желтых или сероватых оттенков. О том, на что еще, кроме цвета, обратить внимание при выборе сала, рассказывается в авторской статье на сайте "Порадниця".

Самое вкусное сало

Самым вкусным считается сало со спины или боковой части туши. Менее вкусным является щековина. Если же хочется сала с мясной прослойкой для запекания, тогда надо выбирать подчеревок.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com


Запах

Свежее сало имеет приятный, слегка молочный или дымчатый аромат. Если у сала имеется запах мочи, его лучше не покупать.

Шкурка

Шкурка у сала должна быть тонкой, чистой, без щетины и не сухой. Считается, чем тоньше шкурка, тем вкуснее сало. 

Свежесть сала и правило спички

Свежее сало можно отличить по легкому блеску. В противном случае продукт залежался. Дополнительно проверить сало на свежесть можно с помощью спички, воткнув ее в мякоть. Если спичка свободно входит в сало, это свидетельствует о его свежести.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: продукты, сало
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