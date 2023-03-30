Как выбрать вкусное и свежее сало: смотрим, нюхаем, протыкаем

Самое вкусное сало

Самым вкусным считается сало со спины или боковой части туши. Менее вкусным является щековина. Если же хочется сала с мясной прослойкой для запекания, тогда надо выбирать подчеревок.

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Запах

Свежее сало имеет приятный, слегка молочный или дымчатый аромат. Если у сала имеется запах мочи, его лучше не покупать.

Шкурка

Шкурка у сала должна быть тонкой, чистой, без щетины и не сухой. Считается, чем тоньше шкурка, тем вкуснее сало.

Свежесть сала и правило спички

Свежее сало можно отличить по легкому блеску. В противном случае продукт залежался. Дополнительно проверить сало на свежесть можно с помощью спички, воткнув ее в мякоть. Если спичка свободно входит в сало, это свидетельствует о его свежести.